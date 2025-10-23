Итоги торгов. От геополитики к заседанию ЦБ

Лидеры: Диасофт (+2,4%), Эталон (+2,3%), Каршеринг (+1,9%), Озон Фармацевтика (+1,1%).

Аутсайдеры: СПБ Биржа (-5,5%), ЛУКОЙЛ (-4,8%), Эн+ (-4,3%), ДВМП (-4,2%).

Рынок акций резко пошел вниз еще в конце вечерней сессии среды, а на торгах четверга индекс МосБиржи опускался в моменте ниже 2550 пунктов. На финише потери больше 3%.

Геополитическая повестка продолжает играть ключевую роль, будучи крайне неопределенной. Еще неделю назад индекс МосБиржи показал лучший день в 2025 г. на анонсе встречи президентов РФ и США, а уже сегодня Дональд Трамп заявил об отмене саммита в Будапеште, а США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. ЕС следом утвердил 19-ый пакет санкций, включающий запрет на импорт СПГ из России с 2027 г.

Рынок резко просел. И без того высокая неопределенность только усугубилась. Под конец основной сессии президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп скорее говорил о переносе встречи, но существенным образом на сентимент это не повлияло. Слишком много рисков.

Тем не менее, стоит отметить относительную стойкость рынка. Минимумы года пока не обновили, а обороты повышенные, но не экстремальные — 81 млрд по IMOEX2 без учета вечерних торгов. Те же акции Сбера и вовсе закрылись в небольшом плюсе.

В ОФЗ переживают меньше. Относительно среды котировки все еще ниже, но просадка четверга почти отыграна. В длинных бумагах выпусков 26248, 26230 доходность чуть ниже 15% несмотря на то, что аукционы Минфина проходят выше этой отметки, а геополитика позитива не добавляет. Возможно, инвесторы, сокращая риски, предпочитают гособлигации.

Уже завтра Банк России проведет заседание по ключевой ставке. Некоторая интрига сохраняется, но новые санкции оптимизма не добавляют, хотя инфляционные ожидания вышли лучше, чем можно было полагать.

ЛУКОЙЛ и Роснефть оказались под прямым негативным воздействием анонсированных санкций в плане настроений инвесторов. Аналитики БКС считают, что фундаментально санкции выглядят нейтрально для Роснефти и лишь умеренно негативно для ЛУКОЙЛа. Бумаги последнего показали более слабую динамику после переноса заседания совета директоров по дивидендам за 9 месяцев. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

В акциях ЦИАН сильны ожидания высоких дивидендов. Бумага в плюсе на падающем рынке. Уже в понедельник пройдет заседание совета директоров. Ранее сообщалось, что после завершения редомициляции менеджмент вынесет на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.

Лучше рынка сегодня выглядели акции акции разработчиков программного обеспечения Диасофт, Группы Астра, Софтлайн на новостях о том, что правительство склоняется к отказу от введения НДС на российский софт.

Цены на нефть отреагировали очевидным образом на санкции против РФ, превысив $65 за баррель Brent.

Рубль почти без изменений против юаня на бирже.

