Ход торгов. Рынок взял паузу в ожидании решения ЦБ

Главное

• Рынок акций открыл день в небольшом плюсе, но к середине дня вернулся к уровням закрытия основных торгов накануне. В фокусе — заседание ЦБ по ставке, итоги которого будут обнародованы в 13:30 МСК.

• Большинство голубых фишек торгуется в красной зоне. Растут акции Полюса, после сильного падения накануне пытаются отскочить бумаги Роснефти.

• Индекс гособлигаций RGBI развернулся вверх после четырех дней снижения.

• Рубль незначительно укрепляется: пара CNY/RUB просела до 11,34 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,3.

• Нефть держится в районе $66 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Интер РАО (+2,5%), Полюс (+1,9%), ФосАгро (+1,3%).

• Аутсайдеры: НОВТЭК (-1,5%), СПБ Биржа (-1,5%), Сбербанк-ап (-1,2%).

В деталях

К 13:25 МСК Индекс МосБиржи торгуется на отметке 2570 п.

Рынок акций накануне оказался под санкционным давлением и завершил основную сессию на уровне 2570 п. Сегодня Индекс МосБиржи открылся в плюсе, отражая чуть улучшившуюся динамику на вечерке четверга, но быстро растерял весь рост.

Сегодня в фокусе внимания участников торгов заседание ЦБ по ставке, итоги которого будут обнародованы в 13:30 МСК. Консенсус рынка склоняется, что регулятор оставит ставку без изменений — на уровне 17%. Однако он сформирован далеко не абсолютным большинством, поэтому ждем высокой волатильности по факту принятия решения. На наш взгляд, статистика говорит за сохранение ставки. Важна будет и риторика Банка России, а также его среднесрочный прогноз по ставке на 2026 г.(сейчас — 12–13%). Его повышение и жесткие комментарии могут вызвать негативную реакцию.

Бумаги Полюса вновь пытаются отскочить после пяти дней снижения. Вчера попытки не реализовались, хотя акция смотрелась гораздо лучше рынка. В четверг стало известно, что компания попали под санкции ЕС, но мы оцениваем влияние как нейтральное.

Сегодня котировки растут, несмотря на падение цен на золото. Поддержку мог оказать анонс заседания совета директоров компании, на котором планируется принять решение по дивидендам за III квартал 2025 г. По нашей оценке, дивиденды могут составить 40–45 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 1,9–2,1%.

Акции ВТБ в небольшом плюсе. Банк сегодня отчитался за III квартал 2025 г. по МСФО. Мы оцениваем результаты как умеренно позитивные. Чистый процентный доход превысил наш прогноз на 16%, чистый комиссионный доход — на 3%. Расходы на резервы оказались лучше наших оценок за счет работы с заблокированными активами. Чистая прибыль составила 100 млрд руб. против наших ожиданий в 88 млрд. Председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз на 2025 г. по чистой прибыли в 500 млрд руб.

Бумаги Роснефти сегодня пытаются отскочить после падения в четверг на 3%. Как мы отмечали ранее, оцениваем влияние санкций США на компанию как нейтральное.

Акции ФосАгро всю неделю смотрелись лучше рынка, демонстрируя довольно умеренное снижение. Сегодня бумаги перешли к росту. Ближайшая цель покупателей — закрытие дивидендного разрыва, для этого котировкам надо подниматься над 7180 руб.

Поддержку может оказать ожидание анонса дивидендов уже за III квартал, а также перспектива ослабления рубля. Компания планирует представить результаты за этот период 7 ноября, и обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

Узнайте больше:

• Дивидендный доход: подборка акций с высокими выплатами. 24 октября 2025 • Погружение в тему от аналитиков БКС. Золотое время — как долго продлится суперцикл в золоте • Рынок облигаций: консенсус разваливается

БКС Мир инвестиций