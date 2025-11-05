Ход торгов. Рынок акций просел, рубль несет потери

Главное

• Российский рынок в среду перешел к умеренному снижению от своих недельных максимумов. К середине дня большую часть просадки удалось выкупить.

• Большинство голубых фишек переместились в красную зону. Лучше других смотрятся акции Полюса, Т-Технологий и Яндекса. В аутсайдерах — Норникель, ЛУКОЙЛ и Татнефть.

• Индекс гособлигаций RGBI в небольшом минусе после роста в торговый понедельник. Бенчмарку пока не удается закрепиться выше 116 п.

• Рубль несет ощутимые потери: пара CNY/RUB выросла до 11,38 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,6.

• Нефть поднялась в район $65 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВУШ Холдинг (+7,1%), ЦИАН (+2,2%), ЭсЭфАй (+2,2%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 (-17,1%), РуссНефть (-1,1%), Норникель (-0,8%).

В деталях

К 13:30 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,1% и торгуется на отметке 2568 п.

Рынок акций начал ноябрь с продолжения отскока от минимумов 2025 г. и за торговую субботу и понедельник смог подняться в район 2570 п. — область своих недельных максимумов и промежуточного сопротивления. Однако закрепиться выше не получилось — Индекс МосБиржи начал день с умеренного отката. Сдерживающим падение фактором сегодня выступает снижение рубля.

В целом участники торгов сохраняют осторожность в условиях геополитической неопределенности, объемы остаются низкими, а всплески активности без новых драйверов быстро угасают.

Бумаги Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются в фокусе внимания — участники торгов будут оценивать, как санкции США против этих компаний отразятся на их финансовых показателях. Вышли октябрьские данные по объемам экспорта российской нефти, но пока они не отражают эффект от мер США. Последствия ограничений можно будет оценить после 21 ноября, когда закончится действие разрешения на сделки с этими компаниями. В то же время глава индийской энергетической компании ONGC сообщил, что продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, на которых не распространяются международные санкции.

Считаем, что компании смогут справиться с санкционным давлением, как это сделали ранее Сургутнефтегаз и Газпром нефть, и не понесут серьезных финансовых потерь.

Акции Полюса продолжают восстанавливаться от своих трехмесячных минимумов. Котировки золота при этом упали ниже $4000 во вторник, но сегодня отскакивают и предпринимают попытку вернуться к круглой отметке. Поддержку бумагам Полюса оказывает и ожидание промежуточных дивидендов. Сегодня пройдет заседание совета директоров компании, в повестке — выплаты за III квартал 2025 г. По нашей оценке, дивиденды могут составить 40–45 руб. на акцию. Дивдоходность небольшая — на уровне 1,9–2,2%.

Префы Сургутнефтегаза продолжают подъем. Сегодня бумаги поддерживает снижение курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании. Ближайшая цель — район 40 руб. Мы не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет на уровне дивиденда на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

Акции «Мать и дитя» продолжают ралли. Бумаги растут уже седьмую сессию подряд и за этот период прибавили около 9%. Поддержку оказали сильные операционные результаты за III квартал 2025 г. Ближайшая краткосрочная цель — осенние максимумы в районе 1300 руб. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу с целевой ценой на год вперед — 1600 руб. Ждем дивдоходность в 8% на горизонте 12 месяцев.

