Ход торгов. Рынок не видит поводов для восстановления

Главное

• Индекс МосБиржи держится в умеренном плюсе к уровням закрытия основной сессии вторника, но чуть ниже завершения торгов на вечерке. Участники торгов ждут новых вводных, чтобы оценить геополитические перспективы.

• Голубые фишки торгуются без единой динамики. Растут акции Мосбиржи, в небольшом плюсе Норникель.

• Индекс гособлигаций RGBI продолжил откат и снова ушел под 115 п., которые накануне удалось отстоять.

• Рубль несет умеренные потери: пара CNY/RUB выросла до 11,46 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 82,1.

• Нефть поднялась выше $62 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Сургутнефтегаз-ап (+2,7%), ЮГК (+2,3%), Мосбиржа (+2%).

• Аутсайдеры: Татнефть-ао (-1,5%), Т-Технологии (-1%), Сбербанк-ао (-0,7%).

В деталях

К 13:45 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,8% и торгуется на отметке 2653 п.

Рынок акций ранее накрыло волной волатильности на фоне геополитических новостей: минимумы были зафиксированы под 2610 п., но на вечерке удалось неплохо сократить просадку. Сегодня Индекс МосБиржи держится вблизи 2650 п. — участники торгов ждут новостей, проясняющих геополитическую ситуацию.

Накануне появлялось довольно много противоречивых новостей об анонсированной ранее встрече лидеров РФ и США. Из Вашингтона поступили сообщения, что Дональд Трамп пока не планирует проводить личную встречу с Владимиром Путиным, так как считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам. При этом сам Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах. В РФ отметили, что подготовка к встрече президентов в Будапеште продолжается, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 октября планирует обсудить подготовку саммита Россия-США с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Все эти новости пока не дают ответа на вопросы о том, изменилась ли позиция США относительно решения украинского конфликта дипломатическим путем, и не станет ли Вашингтон действовать с позиции силы (например, усилив санкционное давление). Или же все сообщения из Белого дома — всего лишь часто используемый Дональдом Трампом прием для усиления переговорных позиций.

Бумаги Полюса сегодня попытались отскочить после трех дней падения, в результате которого бумага потеряла около 12%. Однако в середине дня акции не смогли противостоять снижению котировок золота, которые после утренней паузы возобновили снижение и направляются к $4000.

Префы Сургутнефтегаза предпринимают еще одну попытку развернуться. Вчера она не реализовалась на фоне резкого ухудшение общерыночного сентимента, но бумаги завершили день лучше рынка.

Акции позитивно реагируют на снижение курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании. Учитывая наш прогноз курса рубля на конец года в 89 руб. за доллар США, не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет равен дивиденду на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

Акции ОГК-2 уверенно растут. Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,059816701 руб. на одну акцию. Сомнения по этому поводу были, учитывая, что в мае ГОСА не смог принять решение по аналогичным выплатам. Текущая дивидендная доходность бумаг составляет около 13,9%. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 3 ноября.

Бумаги Группы Астра развивают отскок, стартовавший накануне. Триггером стало заявление Минфина о том, что ведомство рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения.

Мы пока не меняем нашу оценку бумаг компании на фоне новостей о налогах. Окончательные решения могут быть приняты до конца года. Ранее ИТ-компании сообщали, что влияние от введения НДС сложно просчитать, а для значительной части покупателей эффект будет транзитным.

Ранее мы писали, что повышение соцналога для ИТ-сектора станет существенно негативным фактором для разработчиков ПО. Никаких изменений в позиции Минфина по этому вопросу не прозвучало.

