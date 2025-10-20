Ход торгов. Покупатели ждут новых драйверов

Главное

• Индекс МосБиржи во второй половине сессии увеличил темпы роста после замедления в первой половине дня. Попытки подняться выше 2750 п. продолжаются.

• Представители Индекса МосБиржи торгуются без единой динамики. В лидерах акции ФосАгро и волатильные ПИК и ВК, в аутсайдерах — Мечел, Полюс и Северсталь.

• Индекс гособлигаций RGBI начал день с продолжения отскока и поднимался выше 116 п. Однако постепенно бенчмарк начал терять импульс и в середине сессии нивелировал весь дневной рост.

• Рубль отскакивает: пара CNY/RUB просела к 11,32 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — r 81,1.

• Нефть увеличила темпы снижения и ушла ниже $61 за баррель марки Brent.

• Лидеры: БСП-ао (+5,2%), Группа Позитив (+4,8%), ЭсЭфАй (+4,7%).

• Аутсайдеры: ЕвроТранс (-5,2%), Лента (-1,7%), ММК (-1,6%).

В деталях

К 17:00 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,8% и торгуется на отметке 2744 п.

Рынок акций начал понедельник в уверенном плюсе, отражая результаты торгов в выходные дни, но постепенно темпы роста начали снижаться. В середине дня предпринимается очередная попытка преодолеть сопротивление на 2750 п. При этом сдерживают подъем сегодня сырьевой и валютный факторы.

Геополитика оказывает поддержку. Российский рынок на прошлой неделе получил мощный импульс к восстановлению после телефонного разговора президентов РФ и США и намерений провести встречу на высшем уровне в Будапеште. Однако для продолжения подъема участникам торгов нужны новые вводные. Так, в средине дня позитивно были восприняты сообщения замглавы МИД РФ Сергей Рябков о том, что приближается разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Он добавил, что украинский вопросы, двусторонняя повестка и экономическая повестка могут фигурировать в ходе будущей встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Кроме геополитики в фокусе на этой неделе окажется заседание Банка России в пятницу, 24 октября. Из опроса Ведомостей следует, что аналитики рынка разошлись во мнениях относительно следующего шага регулятора по ключевой ставке. В целом, рынок ждет снижения ставки до 16% на конец года.

Акции Газпрома сегодня в лидерах среди голубых фишек. Бумаги продолжают отыгрывать геополитические новости и обновляют максимумы с 12 сентября. При этом сегодня совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить закупки российского газа с 1 января 2028 г. Чтобы положение вступило в силу, его должен утвердить Европарламент. В то же время Газпром наращивает поставки в Китай, и сейчас фокус именно на развитии поставок в этом направлении.

Бумаги Северстали ушли в минус. Компания сегодня представила финансовые результаты за III квартал 2025 г., а совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за отчетный квартал. Это произошло на фоне ускоряющегося падения спроса на сталь в РФ и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев, а также амбициозной инвестиционной программы, отметил гендиректор Северстали Александр Шевелев.

Последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2024 г. — акционеры получили 49,06 руб. на акцию. От выплаты финальных дивидендов за 2024 г., а также за первые два квартала текущего года, Северсталь отказалась.

Акции Полюса продолжают падение. Уже в пятницу бумаги полностью нивелировали весь рост четверга, произошедший на геополитическом факторе. Причина — резкий откат цен на золото от своих исторических максимумов в районе $4400. Сегодня котировки базового металла начали восстановление, что позволило акциям золотодобытчика сократить утренние потери.

Акции ЕвроТранса среди абсолютных аутсайдеров. Бумаги сегодня очистились от промежуточных дивидендов. Акционерам, попавшим в реестр, будет выплачено по 8,18 руб. на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки составила 5,7%.

Мы снизили целевую цену по акциям со 180 до 170 руб., поскольку они уже не предоставляют права на получение дивидендов за I полугодие 2025 г. Сохраняем «Позитивный» взгляд. Считаем, что благодаря заблаговременно сделанным запасам нефтепродуктов финансовые показатели компании в III квартале 2025 г. могли даже улучшиться.

Акции ПИК, Группы Позитив и ВК чутко реагируют на изменения динамики рынка и сейчас в лидерах роста. Все три бумаги входят в топ волатильных и могут совершать сильные движение в короткий промежуток времени. Стоит соблюдать осторожность.

Бумаги ФосАгро сегодня уверенно растут. В четверг акции последовали за рынком вверх, но позже взяли паузу. Ближайшая цель покупателей — закрытие дивидендного разрыва, для этого котировкам надо подниматься над 7180 руб. Поддержку может оказать ожидание анонса дивидендов уже за III квартал, а также перспектива ослабления рубля. Компания планирует представить результаты за этот период 7 ноября, и обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам.

