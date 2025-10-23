Эфириум — за чем следить до конца недели?

Крипторынок остается под давлением. Котировки эфириума находятся недалеко от локальных минимумов, которые активно обороняют покупатели. Сентимент понемногу выравнивается, однако общая нервозность рынка пока высока. За какими уровнями по ETH следить до конца недели?

В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В среду декабрьский фьючерс на акции ETHA упал в цене на 3,75% и закрылся на $29,5 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 333 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 1,9% и торгуется на уровне $30,1.

Базовый актив в среду упал на 5,02%, до $28,76. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был средним и составил $2,6 млрд. Сегодня на премаркете акции в плюсе на 2% и находятся на $29,3.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции ETHA вчера открылись с более чем 3,5% гэпом вниз, а после продолжили планомерно сползать в цене.

• По итогам дня в эфириуме образовалась небольшая черная свеча с длинной тенью снизу. Наблюдаем активные покупки в районе $3750 и ниже. Вчера в моменте снижались до этого уровня, но после просадку выкупили.

• Вчерашнюю дневную свечу закрыли ниже $3900, который, как отмечали в прошлом обзоре, является важным среднесрочным уровнем. Если сегодня по итогу дня не удастся удержаться вблизи $3900 ($29,5 по ETHA) или же вовсе уйдем к $3700 ($28,1 по ETHA), велика вероятность увидеть более серьезную просадку и спуск к $3350–3370 ($26,45 по ETHA).

• При достижении района $3350 уже интересно рассмотреть более долгосрочные инвестиционные покупки.

• На фоне недавнего падения рынка его чрезмерная перекупленность была снята. Возможно обновление минимумов прошлой недели вследствие нарастания нервозности на рынке и повышения общего уровня страха, согласно сентимент-метрикам. Тем не менее соотношение риска к прибыли становится все более привлекательным.

• Как указывали в недавнем обзоре по следам «Черной пятницы», ожидать мгновенного отскока не стоит. После столь сильного падения, которое имело место 10 октября, рынку необходимо время осмыслить произошедшее. Кроме того, сохраняется неопределенность по тарифам и шатдауну в США.

• В последние дни наблюдаем снижение размера оттоков капитала из криптовалютных ETF, устойчивых притоков пока по-прежнему не наблюдается. Сентимент понемногу выравнивается, но рынки все еще встревожены.

• Прошедшую неделю закрыли черной свечой с длинной тенью снизу. Интерес к покупкам актива при просадке присутствует. И он сопоставим с биткойном. Закрытия недельной свечи ниже ключевой поддержки в $3900 не произошло. Позитивом на ближайшие недели будет не допустить ухода ниже $3900.

• Свеча за сентябрь в эфириуме выглядит неплохо. Состоялся тест и отскок зеркальной зоны $3850–4100. Благоприятен сам факт закрытия выше этой зоны в сезонно слабом сентябре. В классическом техническом анализе тест уровня сверху и отскок от него — позитивный сигнал. Опасения по среднесрочной динамике появятся в том случае, если месячная свеча за октябрь закроется на $3800 и ниже.

Уровни сопротивления: 31,13 / 32,15 / 36,8

Уровни поддержки: 28,06 / 26,45 / 21,81

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,53%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн вчера упал на 0,67%, а сегодня в плюсе на 1,7%. Золото вчера снизилось на 0,63%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,4%.

• Индекс «Страха и жадности» — 27 (страх).

• Суммарный отток из ETH ETF за 22 октября — $19 млн (низкий).

Ключевые события

В РФ:

• Министерство финансов РФ начало формировать официальный реестр майнеров. На данный момент в него уже вошли 1364 зарегистрированных майнера.

На внешнем контуре:

Риторика в отношении торговых войн без изменений.

ФРС и шатдаун:

• Polymarket: вероятность того, что текущий шатдаун правительства окажется самым долгим в истории (завершится после 5 ноября), составляет 76%.

Еще по теме:

• Крупный держатель биткойна, подозреваемый в инсайдерской торговле, закрыл свой шорт по BTC. О нем также писали во вчерашнем материале.

• ETF-аналитик Bloomberg: в SEC уже подано 155 заявок на крипто-ETF, которые охватывают 35 цифровых активов. Интерес институционалов к запуску новых фондов стремительно растет. Лидеры по числу заявок — SOL и XRP.

• CEO одного из самых успешных хедж-фондов Citadel раскрыл свою долю в DeFi Development. На балансе компании более 2 млн токенов SOL ($420 млн), и она активно накапливает монету. Кеннет Гриффин владеет примерно 4,5% акций компании.

О Citadel Объем активов под управлением (AUM) у Citadel составляет около $65 млрд. Это один из крупнейших хедж-фондов в мире. С 1990 г. средняя доходность Citadel составляла около 19,2%, а средняя доходность по всем хедж-фондам за это время — 4,5%. За аналогичный период S&P500 рос в среднем на 13%.

• Индикатор MVRV указывает на локальное дно по биткойну. Об индикаторе MVRV рассказывали аналитики БКС одном из прошлых материалов. Отметим, что цифровая валюта сильно недооценена по отношению к золоту, а капитал, который начали изымать инвесторы из драгметалла, может быть частично направлен в BTC.

Год без комиссии Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽ Дисклеймер Инвестировать

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций