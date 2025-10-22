Биткойн в шатком положении

Крипторынок по-прежнему пытается найти стабильную опору, но уровень рисков все еще остается повышенным. Вчера возобновилась тенденция к притокам в криптовалютные ETF, но насколько она окажется устойчивой?
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Во вторник фьючерс на акции IBIT снизился в цене на 0,28%, закрывшись по $64,99 на вечерней сессии. Объем торгов — 746 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 2,8% и торгуется на уровне $63,2.
Акции базового актива за вторник выросли на 0,89%, до $63,49. Совокупный объем торгов BTC ETF был высоким и составил $7,4 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 3,5% — $61,3.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в пятницу открылись с небольшим гэпом вниз, а после начали активно восстанавливаться. В первой половине торгов бумаги обновили свои внутридневные максимумы, но затем перешли к откату.
• Более показательным является дневное закрытие самого биткойна. Вчера образовалась амплитудная свеча с большой тенью сверху, которая превышает 50% от всего размаха. Начавший набирать скорость отскок прекратился, и затем начался еще более резкий откат. Инициатива пока остается за продавцами.
• Далее просматривается спуск в район $106,4 тыс. ($60 по IBIT). В предыдущие дни здесь более активно подключались покупатели.
• В среднесрочной перспективе необходимо удерживать диапазон $102–103,5 тыс. — здесь ключевая поддержка. В случае пробоя этой зоны биткойн способен уйти в район $90 тыс., и тогда коррекция может затянуться.
• Возобновились притоки капитала в BTC и ETH ETF. Если в ближайшие дни тенденция сохранится, то сентимент на рынке значительно улучшится — и тогда можно будет ожидать начала устойчивого роста.
• Общий уровень риска все еще остается повышенным. Шатдаун снижает прогнозируемость будущего решения ФРС по ключевой ставке, а рынок продолжает справляться с последствиями недавнего flash-crash. За последние два дня совокупный объем ликвидаций длинных и коротких позиций перевалил за $1 млрд.
• На недельном графике пока сохраняется нейтрально позитивная картина. Последние две недели закрывались снижением, но с длинными тенями снизу, что говорит о локальном нисходящем тренде. Интерес к покупкам при сильных отклонениях актива высок, но разворотной формации на недельном таймфрейме не образовано.
• На стороне покупателей и сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.
Уровни сопротивления: 64,8 / 66,76 / 68,53
Уровни поддержки: 59,83 / 56,63 / 52,76
S&P 500 во вторник не изменился в цене. Сегодня фьючерс на индекс также в нуле. Биткойн вчера потерял 2,02%, а сегодня в минусе на 0,4%. Золото вчера упало на 5,23%, сегодня фьючерс на металл снизился на 2,5%.
• Индекс «Страха и жадности» — 25 (экстремальный страх).
• Суммарный приток в BTC ETF за 22 октября — $477 млн (средний).
В России:
• Минфин и ЦБ РФ договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалюте в рамках внешнеэкономической деятельности.
На внешнем контуре:
Риторика в отношении торговых войн преимущественно без изменений. Президент США Дональд Трамп сообщил, что через две недели обсудит с главой КНР множество вопросов и ожидает хорошую сделку. Но также допускает, что встреча может и не состояться.
• Glassnode: давление на цену BTC со стороны долгосрочных держателей растет. Они продолжают продавать.
С одной стороны, это, конечно, сдерживает рост цен криптовалют. Но следует отметить, что после запуска BTC ETF на рынке появился новый класс крупных институциональных инвесторов, который преимущественно и накапливает биткойн. Поэтому не обязательно следует ждать, что в скором времени из-за продаж долгосрочных инвесторов рынок уйдет в затяжное падение. Давление долгосрочных держателей — сдерживающий фактор.
• Крупный биткойн-кит, которого криптосообщество подозревает в инсайдерской торговле, наращивает шорт. Размер его позиции — около $220 млн, а нереализованная прибыль — $6,8 млн.
• Ethereum Foundation продает 160 тыс. токенов ETH ($654 млн). Ночью монеты с кошелька Ethereum Foundation были переведены на кошелек, который ранее использовался исключительно для продаж.
• CryptoQuant: Массовые ликвидации 10 октября заставили трейдеров пересмотреть свой подход к риску. Теперь их внимание должно переключиться с деривативов на спотовый рынок. Раньше в подобных условиях рынок показывал структурное восстановление.
В последние месяцы движущей силой рынка во многом были именно сделки, совершаемые с фьючерсами, что приводило к более агрессивному поведению цен. При этом отмечалось, что интерес к спотовым покупкам, которые обеспечивают устойчивую ценовую динамику, был более низким. Таким образом, произошедшая встряска в некотором смысле может пойти на пользу в среднесрочной перспективе.
Выбирайте под ваши цели
Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.
Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).
Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.
Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².
Об инструменте
• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.
• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.
• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.
• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.
• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).
