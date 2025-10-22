Биткойн в шатком положении

Крипторынок по-прежнему пытается найти стабильную опору, но уровень рисков все еще остается повышенным. Вчера возобновилась тенденция к притокам в криптовалютные ETF, но насколько она окажется устойчивой?

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

Во вторник фьючерс на акции IBIT снизился в цене на 0,28%, закрывшись по $64,99 на вечерней сессии. Объем торгов — 746 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 2,8% и торгуется на уровне $63,2.

Акции базового актива за вторник выросли на 0,89%, до $63,49. Совокупный объем торгов BTC ETF был высоким и составил $7,4 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 3,5% — $61,3.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT в пятницу открылись с небольшим гэпом вниз, а после начали активно восстанавливаться. В первой половине торгов бумаги обновили свои внутридневные максимумы, но затем перешли к откату.

• Более показательным является дневное закрытие самого биткойна. Вчера образовалась амплитудная свеча с большой тенью сверху, которая превышает 50% от всего размаха. Начавший набирать скорость отскок прекратился, и затем начался еще более резкий откат. Инициатива пока остается за продавцами.

• Далее просматривается спуск в район $106,4 тыс. ($60 по IBIT). В предыдущие дни здесь более активно подключались покупатели.

• В среднесрочной перспективе необходимо удерживать диапазон $102–103,5 тыс. — здесь ключевая поддержка. В случае пробоя этой зоны биткойн способен уйти в район $90 тыс., и тогда коррекция может затянуться.

• Возобновились притоки капитала в BTC и ETH ETF. Если в ближайшие дни тенденция сохранится, то сентимент на рынке значительно улучшится — и тогда можно будет ожидать начала устойчивого роста.

• Общий уровень риска все еще остается повышенным. Шатдаун снижает прогнозируемость будущего решения ФРС по ключевой ставке, а рынок продолжает справляться с последствиями недавнего flash-crash. За последние два дня совокупный объем ликвидаций длинных и коротких позиций перевалил за $1 млрд.

• На недельном графике пока сохраняется нейтрально позитивная картина. Последние две недели закрывались снижением, но с длинными тенями снизу, что говорит о локальном нисходящем тренде. Интерес к покупкам при сильных отклонениях актива высок, но разворотной формации на недельном таймфрейме не образовано.

• На стороне покупателей и сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.

Уровни сопротивления: 64,8 / 66,76 / 68,53

Уровни поддержки: 59,83 / 56,63 / 52,76

Состояние рынка и внешний фон

S&P 500 во вторник не изменился в цене. Сегодня фьючерс на индекс также в нуле. Биткойн вчера потерял 2,02%, а сегодня в минусе на 0,4%. Золото вчера упало на 5,23%, сегодня фьючерс на металл снизился на 2,5%.

• Индекс «Страха и жадности» — 25 (экстремальный страх).

• Суммарный приток в BTC ETF за 22 октября — $477 млн (средний).

Ключевые события

В России:

• Минфин и ЦБ РФ договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалюте в рамках внешнеэкономической деятельности.

На внешнем контуре:

Риторика в отношении торговых войн преимущественно без изменений. Президент США Дональд Трамп сообщил, что через две недели обсудит с главой КНР множество вопросов и ожидает хорошую сделку. Но также допускает, что встреча может и не состояться.

• Glassnode: давление на цену BTC со стороны долгосрочных держателей растет. Они продолжают продавать.

С одной стороны, это, конечно, сдерживает рост цен криптовалют. Но следует отметить, что после запуска BTC ETF на рынке появился новый класс крупных институциональных инвесторов, который преимущественно и накапливает биткойн. Поэтому не обязательно следует ждать, что в скором времени из-за продаж долгосрочных инвесторов рынок уйдет в затяжное падение. Давление долгосрочных держателей — сдерживающий фактор.

• Крупный биткойн-кит, которого криптосообщество подозревает в инсайдерской торговле, наращивает шорт. Размер его позиции — около $220 млн, а нереализованная прибыль — $6,8 млн.

• Ethereum Foundation продает 160 тыс. токенов ETH ($654 млн). Ночью монеты с кошелька Ethereum Foundation были переведены на кошелек, который ранее использовался исключительно для продаж.

• CryptoQuant: Массовые ликвидации 10 октября заставили трейдеров пересмотреть свой подход к риску. Теперь их внимание должно переключиться с деривативов на спотовый рынок. Раньше в подобных условиях рынок показывал структурное восстановление.

В последние месяцы движущей силой рынка во многом были именно сделки, совершаемые с фьючерсами, что приводило к более агрессивному поведению цен. При этом отмечалось, что интерес к спотовым покупкам, которые обеспечивают устойчивую ценовую динамику, был более низким. Таким образом, произошедшая встряска в некотором смысле может пойти на пользу в среднесрочной перспективе.

