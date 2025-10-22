Комментарий аналитиков БКС. Рынок ждет роста биткойна, но метрики говорят о другом

В начале октября заметный рост притоков в спотовые биржевые фонды (ETF) и повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов разогнали биткойн до рекордных уровней. Однако заявления Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин против Китая обрушили крипторынок: биткойн в моменте терял $20 тыс. от стоимости. Сможет ли первая криптовалюта вернуться к уверенному восходящему тренду и на какие тревожные знаки стоит обратить внимание инвесторам?
• В начале октября биткойн обновил очередной исторический максимум — $126,2 тыс.
• Однако недавний обвал котировок и данные ончейн-метрик указывают на ослабление текущего тренда.
• Все больше признаков того, что биткойн вступает в финальную фазу распределения, за которой обычно следует постепенное падение цен и переход к циклу снижения.
• Долгосрочные и крупные держатели стабильно распродают свои активы.
• При этом консенсус-оценка сохраняет позитивный вектор, хотя медианные прогнозы на конец 2025 г. и несколько снизились — с $160 тыс. до $150 тыс.
Биткойн (Bitcoin, BTC) — первая и крупнейшая по капитализации криптовалюта, созданная в 2009 г. Ее предложение ограничено 21 млн монет, что делает биткойн дефицитным цифровым активом, часто сравниваемым с золотом. Основное назначение BTC — сохранение стоимости и защита от инфляции. Он широко используется как инвестиционный инструмент, особенно среди институциональных инвесторов. Биткойн функционирует на принципе децентрализованного блокчейна с алгоритмом консенсуса Proof-of-Work.
К середине октября совокупная капитализация рынка криптовалют достигла $3,7 трлн. Из них около $2,15 трлн, то есть почти 60%, приходится на биткойн (BTC). Это говорит о том, что эта криптовалюта по-прежнему доминирует на рынке.
Летом инвесторы активно вкладывались в биржевые фонды (ETF) на основе эфириума, и его рост опережал биткойн. Но осенью фокус сместился обратно: биткойн продолжил укреплять свои позиции на фоне растущего интереса институциональных инвесторов и снижения активности в альткоинах — других криптовалютах и токенах.
В октябре биткойн установил новый рекорд, но столкнулся с резким обвалом после твита Трампа о пошлинах для Китая.
Как и ожидалось, в первую неделю октября биткойн обновил исторический максимум, достигнув отметки $126,2 тыс. Котировки немного не дотянули до целевых $128 тыс., на которые указывали ончейн-метрики.
Ончейн-метрики — данные о транзакциях, показывающие реальную активность в блокчейн-сети. С их помощью аналитики, инвесторы и трейдеры могут понять, что происходит в сети, каков настрой рынка и где могут быть скрытые сигналы — например, что крупные инвесторы начинают покупать или готовятся продавать.
Ситуация на рынке резко изменилась 10 октября после твита Дональда Трампа о введении импортных пошлин для Китая с 1 ноября. Это заявление вызвало масштабную волну распродаж и каскадные ликвидации фьючерсных позиций на общую сумму около $20 млрд — рекордный показатель за всю историю криптовалютного рынка.
В результате цена биткойна одномоментно упала до $102 тыс., что соответствует снижению примерно на 20% от недавних максимумов. Подобное движение можно рассматривать как рыночную манипуляцию, в ходе которой были ликвидированы почти все заемные позиции, включая минимальные по объему.
На данный момент биткойн продолжает демонстрировать признаки слабости после рекордного обвала. Давление со стороны продавцов остается высоким, что ограничивает потенциал восстановления актива.
⭕ По индикатору MPVR, текущая цена остается ниже зоны перекупленности (2.4×RP), которая на начало сентября составляла около $128 тыс., а на начало октября — $132 тыс. Эта область по-прежнему рассматривается как ближайшая техническая цель для возможного восстановления.
Показатель MVRV Pricing Bands измеряет, где находится цена относительно средней стоимости покупки монет (Realized Price). Выделяются три ключевые зоны: накопление (недооценка), равновесие и перегрев.
С мая текущего года сохраняется закономерность: при приближении цены к верхней границе диапазона (желтая линия, 2.4×RP) на рынке активизируется фиксация прибыли. В начале октября биткойн предпринял очередную попытку протестировать эту зону, поднявшись к $126 тыс. Однако именно от этого уровня начались масштабные распродажи, указывающие на снижение силы текущего восходящего импульса.
⭕ Дополнительное давление на рынок оказывает активность крупных держателей. Количество адресов с балансом более 10 000 BTC сократилось до 86, что соответствует уровням 2021 г. С апреля 2023 г. наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа таких адресов, а в последние месяцы темпы распродаж заметно ускорились — это подтверждает вероятное формирование локального рыночного пика.
Индикаторы, отслеживающие поведение долгосрочных держателей (long-term holders), также указывают на то, что они активно сокращают позиции. Это тревожный знак для рынка, поскольку сигнализирует о фиксации прибыли крупными участниками и переходе фазы цикла в стадию распределения актива.
Вероятно, локальный пик по биткойну в текущем цикле сформировался в районе $126 тыс.
Медианный консенсус-прогноз крупнейших институциональных игроков снизился с $160 тыс. до $150 тыс., однако общий настрой по-прежнему остается крайне оптимистичным. Несмотря на заметный рост притоков в спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткойна в сентябре–октябре, это практически не повлияло на замедляющуюся динамику рынка.
Недавний обвал цен в сочетании с активными продажами со стороны долгосрочных и крупных держателей, на наш взгляд, служит дополнительным подтверждением вероятной смены восходящего тренда.
БКС Мир инвестиций
