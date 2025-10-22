Комментарий аналитиков БКС. Рынок ждет роста биткойна, но метрики говорят о другом

В начале октября заметный рост притоков в спотовые биржевые фонды (ETF) и повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов разогнали биткойн до рекордных уровней. Однако заявления Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин против Китая обрушили крипторынок: биткойн в моменте терял $20 тыс. от стоимости. Сможет ли первая криптовалюта вернуться к уверенному восходящему тренду и на какие тревожные знаки стоит обратить внимание инвесторам?

Главное

• В начале октября биткойн обновил очередной исторический максимум — $126,2 тыс.

• Однако недавний обвал котировок и данные ончейн-метрик указывают на ослабление текущего тренда.

• Все больше признаков того, что биткойн вступает в финальную фазу распределения, за которой обычно следует постепенное падение цен и переход к циклу снижения.

• Долгосрочные и крупные держатели стабильно распродают свои активы.

• При этом консенсус-оценка сохраняет позитивный вектор, хотя медианные прогнозы на конец 2025 г. и несколько снизились — с $160 тыс. до $150 тыс.

Биткойн (Bitcoin, BTC) — первая и крупнейшая по капитализации криптовалюта, созданная в 2009 г. Ее предложение ограничено 21 млн монет, что делает биткойн дефицитным цифровым активом, часто сравниваемым с золотом. Основное назначение BTC — сохранение стоимости и защита от инфляции. Он широко используется как инвестиционный инструмент, особенно среди институциональных инвесторов. Биткойн функционирует на принципе децентрализованного блокчейна с алгоритмом консенсуса Proof-of-Work.

Биткойн снова притягивает инвесторов

К середине октября совокупная капитализация рынка криптовалют достигла $3,7 трлн. Из них около $2,15 трлн, то есть почти 60%, приходится на биткойн (BTC). Это говорит о том, что эта криптовалюта по-прежнему доминирует на рынке.

Летом инвесторы активно вкладывались в биржевые фонды (ETF) на основе эфириума, и его рост опережал биткойн. Но осенью фокус сместился обратно: биткойн продолжил укреплять свои позиции на фоне растущего интереса институциональных инвесторов и снижения активности в альткоинах — других криптовалютах и токенах.

Что происходит на криптовалютном рынке

В октябре биткойн установил новый рекорд, но столкнулся с резким обвалом после твита Трампа о пошлинах для Китая.

Как и ожидалось, в первую неделю октября биткойн обновил исторический максимум, достигнув отметки $126,2 тыс. Котировки немного не дотянули до целевых $128 тыс., на которые указывали ончейн-метрики.

Ончейн-метрики — данные о транзакциях, показывающие реальную активность в блокчейн-сети. С их помощью аналитики, инвесторы и трейдеры могут понять, что происходит в сети, каков настрой рынка и где могут быть скрытые сигналы — например, что крупные инвесторы начинают покупать или готовятся продавать.

Ситуация на рынке резко изменилась 10 октября после твита Дональда Трампа о введении импортных пошлин для Китая с 1 ноября. Это заявление вызвало масштабную волну распродаж и каскадные ликвидации фьючерсных позиций на общую сумму около $20 млрд — рекордный показатель за всю историю криптовалютного рынка.

В результате цена биткойна одномоментно упала до $102 тыс., что соответствует снижению примерно на 20% от недавних максимумов. Подобное движение можно рассматривать как рыночную манипуляцию, в ходе которой были ликвидированы почти все заемные позиции, включая минимальные по объему.

О чем говорят метрики

На данный момент биткойн продолжает демонстрировать признаки слабости после рекордного обвала. Давление со стороны продавцов остается высоким, что ограничивает потенциал восстановления актива.

⭕ По индикатору MPVR, текущая цена остается ниже зоны перекупленности (2.4×RP), которая на начало сентября составляла около $128 тыс., а на начало октября — $132 тыс. Эта область по-прежнему рассматривается как ближайшая техническая цель для возможного восстановления.

Показатель MVRV Pricing Bands измеряет, где находится цена относительно средней стоимости покупки монет (Realized Price). Выделяются три ключевые зоны: накопление (недооценка), равновесие и перегрев.

С мая текущего года сохраняется закономерность: при приближении цены к верхней границе диапазона (желтая линия, 2.4×RP) на рынке активизируется фиксация прибыли. В начале октября биткойн предпринял очередную попытку протестировать эту зону, поднявшись к $126 тыс. Однако именно от этого уровня начались масштабные распродажи, указывающие на снижение силы текущего восходящего импульса.

⭕ Дополнительное давление на рынок оказывает активность крупных держателей. Количество адресов с балансом более 10 000 BTC сократилось до 86, что соответствует уровням 2021 г. С апреля 2023 г. наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа таких адресов, а в последние месяцы темпы распродаж заметно ускорились — это подтверждает вероятное формирование локального рыночного пика.

Индикаторы, отслеживающие поведение долгосрочных держателей (long-term holders), также указывают на то, что они активно сокращают позиции. Это тревожный знак для рынка, поскольку сигнализирует о фиксации прибыли крупными участниками и переходе фазы цикла в стадию распределения актива.

Вероятно, локальный пик по биткойну в текущем цикле сформировался в районе $126 тыс.

Консенсус по-прежнему ожидает роста

Медианный консенсус-прогноз крупнейших институциональных игроков снизился с $160 тыс. до $150 тыс., однако общий настрой по-прежнему остается крайне оптимистичным. Несмотря на заметный рост притоков в спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткойна в сентябре–октябре, это практически не повлияло на замедляющуюся динамику рынка.

Недавний обвал цен в сочетании с активными продажами со стороны долгосрочных и крупных держателей, на наш взгляд, служит дополнительным подтверждением вероятной смены восходящего тренда.

Риски

Регулирование со стороны правительств и финансовых институтов

Высокая волатильность актива

Отсутствие внутренней стоимости — биткойн не генерирует денежный поток, дивиденды и прибыль, что делает его уязвимым к переоценке

Технологические риски — уязвимости в коде, угрозы квантовых вычислений, ошибки в обновлениях сети

Экологические проблемы — критика модели Proof-of-Work за высокое энергопотребление и углеродный след

Потенциальная конкуренция — появление новых, более технологичных криптовалют или цифровых валют центральных банков (CBDC)

