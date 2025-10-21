Эфириум — жесткая борьба за ключевой уровень

Криптоактивы заметно отступили от своих локальных вершин. Перегрев рынка во многом снят, а соотношение риска к потенциальной прибыли становится все более привлекательным. Правда, политическая составляющая остается неопределенной, из-за чего прочную опору найти пока не удается.

В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В понедельник декабрьский фьючерс на акции ETHA вырос в цене на 0,29% и закрылся на $31 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 258 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 1,2% и торгуется на уровне $30,1.

Базовый актив в понедельник вырос на 4,15%, до $30,14. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был средним и составил $2,1 млрд. Сегодня на премаркете акции в минусе на 2,4% и находятся на $29,4.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции ETHA в понедельник открылись с 5% гэпом вверх, но после открытия немного скорректировались в цене.

• По итогам дня в эфириуме образовался медвежий пинбар с небольшой амплитудой. Данный сигнал образовался в широкой зоне недельной зоне поддержки и по своей сути является негативным.

• После формирования пинбара снижение сегодня продолжилось. На дневном графике ближайшая зона поддержки проходит в районе $3650 ($28,06 по ETHA). В этом районе можно подумать об открытии длинной краткосрочной позиции из расчета увидеть технический отскок в район $4100 ($30,7 по ETHA).

• При закрытии дневной свечи ниже $3650 появляются риски более глубокой коррекции в район $3360 ($26,45 по ETHA). В случае спуска к этим уровням апрельский восходящий тренд должен подтвердить свою актуальность. В этом районе уже интересны более долгосрочные инвестиционные покупки.

• На фоне недавнего падения рынка его чрезмерная перекупленность была снята. Видится возможным обновление минимумов прошлой недели вследствие нарастания нервозности на рынке и повышения общего уровня страха, согласно сентимент-метрикам. Тем не менее соотношение риска к прибыли становится все более привлекательным.

• Как указывали в недавнем обзоре по следам «Черной пятницы», ожидать мгновенного отскока не стоит. После столь сильного падения рынку необходимо время для того, чтобы осмыслить произошедшее. Кроме того, сохраняется неопределенность по тарифам и шатдауну в США — в ближайшие недели рынки настроены в этом отношении умеренно оптимистично.

• Сохранение тенденции к оттокам капитала из криптовалютных ETF говорит о повышенном уровне нервозности. Ситуация может улучшиться, если к концу недели возобновятся хотя бы небольшие притоки.

• Прошедшую неделю закрыли черной свечой с длинной тенью снизу. Интерес к покупкам актива при просадке присутствует. И он сопоставим с биткойном. Закрытия недельной свечи ниже ключевой поддержки в $3900 не произошло.

• Свеча за сентябрь в эфириуме выглядит неплохо. Состоялся тест и отскок зеркальной зоны $3850–4100. Благоприятен сам факт закрытия выше этой зоны в сезонно слабом сентябре. В классическом техническом анализе тест уровня сверху и отскок от него — позитивный сигнал. Опасения по среднесрочной динамике появятся в том случае, если месячная свеча за октябрь закроется на $3800 и ниже.

Уровни сопротивления: 29,32 / 32,15 / 36,8

Уровни поддержки: 28,06 / 26,45 / 21,81

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 1,07%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,1%. Биткойн вчера вырос на 1,74%, а сегодня в минусе на 1,9%. Золото вчера выросло на 2,46%, сегодня фьючерс на актив в минусе на 2,1%.

• Индекс «Страха и жадности» — 34 (страх).

• Суммарный отток из ETH ETF за 20 октября — $145 млн (средний).

Ключевые события

В РФ:

• Госдума РФ предлагает официально признать криптовалюту совместно нажитым имуществом. Законопроект уже направлен в правительство и ЦБ.

На внешнем контуре:

Риторика в отношении торговых войн:

• Трамп: если договоренности с Китаем не будут достигнуты до 1 ноября, то тарифы могут вырасти до 155%. Тем не менее мы ждем справедливого торгового соглашения. В ближайшие недели состоится встреча с Си Цзиньпином в Южной Корее.

• Экономический советник Трампа: министру финансов Бессенту, вероятно, удастся уладить торговые вопросы с Китаем.

• Polymarket: вероятность того, что Китай и США договорятся по тарифам к 10 ноября — 81% (на уровне прошлой недели).

ФРС и шатдаун:

• Экономический советник Трампа: шатдаун, скорее всего, завершится уже на текущей неделе. В противном случае Белый дом рассмотрит более жесткие меры.

• Polymarket: вероятность того, что шатдаун завершится до 31 октября — 31%.

Наряду с этим:

• Сенаторы от республиканской партии планируют провести круглый стол с представителями криптоиндустрии — ориентировочно сразу после собрания представителей с сенаторами от демократической партии, о чем писали вчера.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам Инвестировать Дисклеймер

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций