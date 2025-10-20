Биткойн оттолкнулся от важного уровня

Риторика в отношении торговых войн США и Китая смягчилась. Биткойн понемногу возвращает утраченные позиции. В материале даем технический расклад по активу на начало недели.

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В пятницу фьючерс на акции IBIT снизился в цене на 0,76%, закрывшись по $62,34 на вечерней сессии. Объем торгов — 1,96 млрд руб. Сегодня контракт в плюсе на 2,9% и торгуется на уровне $65,2.

Акции базового актива за пятницу снизились на 1,56% и закрылись по $60,47. Совокупный объем торгов BTC ETF был высоким и составил $8,2 млрд. Сегодня на премаркете акции растут на 4,2% — $63.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT в пятницу открылись с гэпом вниз амплитудой 2,5%, а после постепенно восстанавливались в цене. К концу дня удалось отыграть около половины потерь.

• Показательно выглядит пятничная свеча биткойна — имеет длинную тень снизу, которая превышает 50% от ее размаха. Это говорит о высоком интересе к покупкам актива при просадках.

• Недельная зона поддержки на $104–105 тыс. не пробита. Наблюдались активные покупки.

• В моменте в пятницу закрылись ниже 200-дневной скользящей, но уже на выходных вернулись выше нее. Среднесрочная составляющая остается позитивной.

• В случае, если сегодня по итогам дня закроемся выше $109,5 тыс., то на дневном графике появится полноценный разворотный сигнал. Предпочтительно закрыться в верхней части свечи.

• На дневном графике ближайшая цель роста — район $115,2 тыс. по BTC ($65,9 по IBIT).

• Несмотря на зарождающийся оптимизм, риски остаются повышенными. Шатдаун снижает прогнозируемость будущего решения ФРС по ключевой ставке, а последствия недавнего flash-crash пока не ясны.

• На недельном графике пока сохраняется нейтрально позитивная картина. Последние две недели закрылись снижением, но с длинными тенями снизу, что говорит о локальном нисходящем тренде. Интерес к покупкам при сильных отклонениях актива высок, но разворотной формации на недельном таймфрейме не образовано.

• На стороне покупателей будет играть и позитивная сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.

Уровни сопротивления: 64,52 / 66,76 / 68,53

Уровни поддержки: 61,31 / 59,83 / 56,63

Состояние рынка и внешний фон

S&P 500 в пятницу прибавил 0,53%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,2%. Биткойн в пятницу потерял 1,63%, а сегодня в плюсе на 2,2%. Золото в пятницу опустилось на 1,88%, сегодня фьючерс на металл в плюсе на 0,3%.

• Индекс «Страха и жадности» — 29 (страх).

• Суммарный отток из BTC ETF за 17 октября — $366 млн (средний).

Ключевые события

В России:

Chainalysis:

Объем крипторынка в России за год увеличился на 50%, до $376,3 млрд.

Страна является самым крупным крипторынком Европы. На втором месте — Великобритания ($273 млрд.)

Активность в сфере децентрализованных финансов (DeFi) за год выросла в 8 раз.

РФ сформировала собственный финансовый контур на блокчейне.

На внешнем контуре:

Риторика в отношении торговых войн смягчается:

• Трамп: встреча с Си Цзиньпином пройдет через две недели. Такие высокие тарифы на китайские товары не смогут долго продержаться. Думаю, с Китаем будет все хорошо.

• Экономический советник Трампа: мы не находимся в состоянии войны с Китаем и считаем, что сможем наладить отношения.

ФРС:

• Экономический советник Трампа: ожидаем еще три снижения ставки (по 0,25 б.п.) в 2025 г.

• Председатель ФРС Полсон: поддерживаю два снижения по 0,25 б.п. в текущем году. ДКП все еще умеренно ограничительная, а тарифы пока не ведут к устойчивой инфляции.

• Председатель ФРС Коллинз: имеет смысл продолжать снижать ставку дальше. Риски инфляции сдержанные, а ДКП останется жесткой даже при дополнительном смягчении.

• Председатель ФРС Миран: два снижения в текущем году вполне реалистичны, влияние тарифов пока не вызывает роста цен на широкие категории товаров.

• Председатель ФРС Логан: инфляция остается выше цели, а занятость при этом замедляется. Снижать ставку дальше нужно с осторожностью, поскольку есть риск роста инфляционных ожиданий.

Внешний фон умеренно позитивный:

• Управляющие активами открывают доступ к инвестициям в криптовалюту розничным инвесторам Великобритании. Британский регулятор снял четырехлетний запрет на торговлю криптовалютными ETP для розничных инвесторов. Теперь инвесторы могут получить экспозицию на криптовалюту через крупнейшие биржи.

• Сенаторы от демократической партии США проведут круглый стол по законодательству о криптовалютах в среду. В нем примут участие многие CEO криптокомпаний США. Цель — обсудить законодательство по изменению структуры рынка криптовалют, в частности недавно представленного закона о DeFi.

• Glassnode: мелкие и средние инвесторы в биткойн возобновили накопление монет, а крупные инвесторы сократили продажи. Такое поведение участников рынка говорит о возобновлении уверенности в активе после недавней «встряски».

Дисклеймер

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

