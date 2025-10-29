Итоги торгов. Закрепились выше 2500

Лидеры: ВУШ Холдинг (+4,5%), Полюс (+4,1%), Татнефть-ао (+3,6%), Русагро (+3,4%).

Аутсайдеры: Россети Центр (-3,8%), Башнефть-ао (-2,3%), Мосэнерго (-1,7%), СПБ Биржа (-1,6%).

Индекс МосБиржи в среду продолжил восстановление после довольно резкого отскока от годовых минимумов днем ранее. IMOEX2 с открытия ушел выше 2500 и ниже круглой отметки в течение дня не опускался, что технически позитивно. Индекс закрепляется выше, и пока даже до первого уровня коррекции к волне снижения от максимумов октября на 2570 еще есть потенциал.

После исчерпания инерции отскока рынку понадобятся новые доводы для продолжения роста.

Объем торгов по IMOEX2 составил 49 млрд руб., что заметно ниже вчерашних 77 млрд, но вчера активность формировалась на минимумах и ее охлаждение удивления не вызывает.

Как и днем ранее сегодня рынок прислушивался к заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая говорила о необходимом доверии инвесторов к финансовому рынку, запасе капитала банковской системы и др. Относительно перспектив ДКП новых посылов не было.

В Минфине еще раз отметили, что бюджетная политика создала условия для снижения ключевой ставки ЦБ в 2026 г. Ведомство сегодня разместило ОФЗ на 206 млрд руб., и реакция на вторичном рынке была позитивной. Длинные гособлигации прибавили около 0,7–1%.

Уже после закрытия основной сессии вышла статистика по недельной инфляции — темпы роста замедлились до 0,16% с 0,22%. Безработица в сентябре выросла впервые с января, составив 2,2%, впрочем, тут рост от рекордных минимумов. Темпы роста номинальных зарплат в годовом выражении в августе замедлились до 12,2% с 16% в июле. Динамика ВВП в III квартале по оценке Минэка положительная, на уровне 0,6% после 1,1% во II квартале. Данные в целом неплохие в контексте ожидаемого снижения ключевой ставки в декабре еще на 50 б.п.

Сегодня звучали также отдельные геополитические заявления с российской стороны, однако серьезной реакции на рынке не вызвали. На завтра была подтверждена встреча лидеров США и КНР, которая как ожидается начнется в 05:00 МСК.

Между тем, российские компании продолжают публикацию финрезультатов за III квартал. Яндекс сегодня представил позитивный отчет, повысив прогноз по EBITDA. Акции выросли на 2,4%. Бумага в фаворитах аналитиков БКС.

Акции Русагро с оптимизмом отреагировали на операционные результаты. Выручка компании выросла в III квартале на 28% г/г., хорошая динамика в мясном и сахарном бизнесе.

В догонку общерыночному отскоку сегодня бросились акции Татнефти и Полюса, которые вчера показали скромные результаты. Бумаги золотодобытчика поддерживает и внутридневная динамика цен на золото, которые после коррекции возвращаются к $4000.

Среди тяжеловесов сдерживали подъем индекса акции ЛУКОЙЛа, подешевевшие на 1,3% после вчерашнего роста. Поддержку бумаге в будущем могли бы оказать анонс нового заседания совета директоров по промежуточным дивидендам, ясность с продажей зарубежных активов.

Рубль сегодня потерял полпроцента в паре с юанем. Цены на нефть подросли до $65 за баррель Brent, что существенным образом не меняет фон для нефтегазового сектора.

