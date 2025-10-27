Итоги торгов. Рынок акций продолжает обновлять минимумы 2025 года

Лидеры: СТГ (+5,8%), Башнефть-ао (+1,8%), ЭсЭфАй (+1,5%), МКБ (+0,5%).

Аутсайдеры: ЦИАН (-5,5%), Мечел-ап (-5,4%), Татнефть-ао (-5,1%), Ростелеком-ао (-5,1%).

Российский рынок акций продолжает снижение в начале новой недели. Индекс МосБиржи вновь обновил минимумы 2025 г., опускаясь в моменте к 2458, где от максимумов октября потери превышали 11%, и почти -15% к уровням закрытия прошлого года. Обороты по IMOEX2 достигли почти 79 млрд руб., за счет как таковой активности при обновлении минимумов, без явных новых драйверов.

После введенных санкций против ЛУКОЙЛа и Роснефти надежды рынка теплились на поддержку со стороны заседания Банка России по ДКП. Консенсуса в ожиданиях не было, но итоговое решение и прогноз ЦБ были восприняты негативно. Переход к снижению ставки меньшим шагом, чем 100 б.п. со столь высоких уровней, наряду с повышением прогноза по ключевой на 2026 г. до 13–15% встретили распродажами.

Сегодня ЦБ опубликовал Основные направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, в которых указал параметры трех возможных сценариев на ближайшие годы. В дезинфляционном в 2026 г. ключевая ставка может составить в среднем 11–13%, в проинфляционном — 16–18%, а в рисковом — 17,5–19,5%.

Аналитики БКС считают октябрьское решение регулятора оптимальным в текущих условиях, ожидая снижения ставки в декабре до 16%, но краткосрочно настроения участников рынка оно не поддержало. Долгосрочно, более жесткая политика сегодня должна способствовать более быстрому замедлению инфляции и уже через год в длинных ОФЗ может быть существенная переоценка.

Возвращаясь к рынку акций, стоит отметить, что кроме обозначившихся сегодня минимумов по индексу МосБиржи, выделять поддержки внизу можно уже на уровнях 2400 и 2370. Последний — это минимум декабря прошлого года. Геополитика останется главным фокусом рынка в ближайшие дни, который может существенным образом влиять на смену сентимента. На текущей неделе возможна встреча лидеров КНР и США, главных геополитических соперников.

Вышеназванные нефтегазовые тяжеловесы, попавшие под санкции, продолжали тянуть рынок вниз, ЛУКОЙЛ потерял больше 5%. Технически бумага уже перепродана — RSI в нижней зоне экстремальных значений на дневном графике. Фундаментально аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на акции.

Акции ЦИАН, которые держались последние дни лучше рынка перед сегодняшним заседанием совета директоров по дивидендам, буквально в течении 10 минут резко просели. Публикации решения не было. Ранее менеджмент планировал вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.

Татнефть также в аутсайдерах. Компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. Чистая прибыль снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года. Исходя из коэффициента выплаты 50% прибыли, дивиденд за III квартал должен составить 8,1 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по обычке — 1,5%, по префам — 1,6%.

В лидерах — СТГ (CarMoney). Совет директоров компании рекомендовал выплатить 0,08 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г. Дивдоходность около 4,3%.

ЭсЭфАй продолжает подъем, стартовавший в пятницу после решения о реализации 1,43% размещенных акций общества, находящихся в его распоряжении, частному акционеру по цене не ниже их рыночной стоимости. Также совет директоров принял к сведению предложение менеджмента погасить оставшиеся казначейские акции холдинга (3,21% от уставного капитала).

Рубль сегодня продолжал укрепляться внутри дня, но к финишу юань на бирже все же вышел в небольшой плюс. Высокие процентные ставки продолжают оказывать поддержку.

