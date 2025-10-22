Итоги торгов. Инвесторы снова осторожничают

Лидеры: Каршеринг (+4,6%), Фикс Прайс (+3,3%), ОГК-2 (+3%), ЮГК (+2,6%).

Аутсайдеры: Хэдхантер (-2,6%), Татнефть-ао (-2,3%), Эн+ (-1,8%), НОВАТЭК (-1,6%).

Индекс МосБиржи закрывает ростом торги среды на основной сессии, отыграв часть потерь предыдущего дня, вызванных геополитическими новостями. Категоричные заявления западных СМИ о паузе в подготовке встречи лидеров РФ и США, анонс которой на прошлой неделе вызвал ажиотаж на российском рынке, прокомментировал Дональд Трамп. Президент, в свойственной манере, указал срок в два дня для понимания того, будет ли саммит.

Это несколько успокоило участников рынка, но в большей степени скорее призвало снова к осторожности. Обороты по IMOEX2 лишь 52 млрд, а по IMOEX — 45 млрд —минимум с 25 сентября.

Сам факт встречи все же в моменте поставлен под сомнение, и даже до 2850 по индексу без явного понимания позитивного хода ее подготовки пока не добраться. Впрочем, как показал лучший день 2025 г., инвесторы готовы в считанные часы отыгрывать такие новости.

Рынок выглядит крайне чувствительным к геополитике и даже достаточно позитивные данные по инфляционным ожиданиям, лишь в моменте вызвали определенный пик оптимизма. А ведь уже в пятницу Банк России проведет заседание по ключевой ставке, и вопрос инфляционных ожиданий населения — важный аспект.

Консенсус, собранный российскими деловыми СМИ по ставке, показал, что чуть больше экспертов за ее сохранение на уровне 17%. Но опросы проводились до телефонных переговоров лидеров США и РФ, и уж тем более до релиза по инфляционным ожиданиям. Согласно данным, они остались на прежнем уровне — 12,6%, несмотря на динамику цен на бензин, планируемое повышение НДС и другие бюджетные параметры. Справедливости ради, среди тех, кто имеет сбережения они все же подросли. Недельная инфляция при этом остается выше 0,2%.

В ОФЗ реакция на данные также сдержанная. Минфин сегодня провел размещения с премией к вторичному рынку, но доходности ниже чем на прошлой неделе, около 15,1%.

Акции ОГК-2 сегодня были в числе лидеров. Интрига с дивидендами разрешилась — акционеры утвердили рекомендованные советом директоров 0,0598 руб. на акцию. Дивдоходность чуть ниже 14%, отсечка по Т+1 — уже 3 ноября.

Продолжают подъем акции ЦИАН, выходя к двухнедельным максимумам. Поддержку оказывают ожидания заседания совета директоров по дивидендам, который в следующий понедельник даст рекомендацию. Ранее сообщалось, что после завершения редомициляции менеджмент вынесет на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.

Лучше рынка также акции Фикс Прайс. Котировки сильно просели после возобновления торгов и общее улучшение рыночного фона, в сравнении с тем, когда индекс был на годовых минимумах, позволяет с некоторым опережением восстанавливаться. На неделе компания сообщила, что по итогам 9 месяцев 2025 г. объем электронной коммерции сети в России вырос на 11%.

Котировки золота сегодня продолжают снижение после резкого отступления из района рекордных уровней в первой половине недели. Акции российских золотодобытчиков при этом демонстрируют разнонаправленную динамику. Полюс небольшом минусе, а ЮГК в большей степени реагирует на корпоративную повестку. Поддержку могли оказать комментарии замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, что ведомство по-прежнему надеется уложиться срок до конца года по продаже госпакета ЮГК. Кроме того, он отметил, что сейчас идет дискуссия с ЦБ по поводу оферты миноритариям. По мнению Минфина, ее должен выставлять новый инвестор, а не Росимущество.

Цены на нефть развивают отскок, после тревожного тестирования отметки $60 за баррель Brent. Котировки поднялись к $62,5. Рубль при этом остался примерно на тех же уровнях против юаня, хотя китайская валюта успела в течение дня обновить двухнедельные максимумы.

