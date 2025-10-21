Рынок акций резко пошел вниз. Индекс МосБиржи теряет почти 5%

Индекс МосБиржи в ходе торгов вторника резко ускорил снижение на высоких оборотах на фоне геополитических новостей.

На минимумах бенчмарк опускался к уровню 2608 пунктов, теряя 5%. Акции СПБ просели на 9%. Бумаги Газпрома, НОВАТЭКа, ПИК дешевеют более чем на 6%, около 4% теряют Сбер и ЛУКОЙЛ.

Причиной распродаж послужили новости о том, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в данный момент поставлена на паузу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NBC.

Также Коммерсант со ссылкой на данные Reuters обозначил, что планов на встречу лидеров в моменте нет.

В конце прошлой недели российский рынок показал сильный рост после телефонного разговора президентов США и РФ и анонса личной встречи.

БКС Мир инвестиций