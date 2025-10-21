ПрофитОткрыть счет
Алёна Гарасюта
Российский рынок

Онлайн-продажи Fix Price увеличились на 11%


По итогам 9 месяцев 2025 г. объем электронной коммерции сети Fix Price в России вырос на 11%, сообщается на сайте компании. Средний чек онлайн-покупки составил 1250 руб.

Самым популярным способом получения товара является самовывоз, однако количество заказов с доставкой увеличилось на 14%.

Лидерами по числу онлайн-заказов среди регионов стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.

