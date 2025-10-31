Прогноз по цене акций Ренессанс Страхования. Движение в коридоре 95–105

Акции Ренессанс Страхования в четверг выросли на 1,9% и достигли 98,54 руб. Объем торгов был средним — 99 млн руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,5% относительно четверга.

Краткосрочная картина

• Бумаги продолжают восстанавливать потери после отскока от 93 руб. Акции Индекса МосБиржи вчера торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 1,35% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 1,57% относительно среды.

• В начале недели котировки обновили минимум с декабря 2024 г. и перешли к росту. Восходящая динамика имеет поступательный характер с умеренной амплитудой движения. Улучшению настроений инвесторов может способствовать заседание совета директоров, на котором будет дана рекомендация по выплате дивидендов.

• Бумаги очерчивают коридор 95–105 руб., в котором двигаются около месяца. Нижняя граница многократно тестировалась, однако акции удерживаются от падения к следующей зоне поддержки 91–92 руб. Ближайшим препятствием для продолжения роста выступит круглый уровень 100 руб., тестирование которого может произойти уже сегодня. Сценарий дальнейшего восстановления будет актуален в случае закрепления выше 105 руб.

• Объемы торгов относительно стабильны и удерживаются около средних значений. По сравнению с сентябрем средняя активность снизилась в 1,5 раза, что позволяет говорить о стабилизации после продолжительного падения. Тем не менее без увеличения объемов торгов сложно говорить о дальнейшем восстановлении котировок.

• Геополитический фокус в начале текущей недели был смещен в сторону торговых переговоров США с Китаем. По итогам вчерашней встречи стороны смогли договориться о смягчении взаимных ограничений, что частично сглаживает глобальную неопределенность.

• Сдержанный позитив продолжает поступать со стороны монетарного фактора, чему способствуют высказывания главы Банка России и данные о динамике экономического развития РФ.

• Индекс относительной силы в нейтральной зоне. Котировки торгуются ниже EMA 200 на всех таймфреймах, кроме часового.

Внешний фон

В четверг S&P 500 упал на 0,99%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,6%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра нефть марки Brent падает на 0,6% и достигает $61.

Уровни сопротивления: 100 / 105 / 115 Уровни поддержки 96 / 91 / 85

Долгосрочная картина

• В октябре 2021 г. акции Ренессанс Страхование вышли на IPO по цене размещения 120 руб. за акцию. В тот же день был достигнут исторический максимум вблизи 150 руб.

• Бумаги следуют восходящему тренду от февраля 2022 г. В декабре 2024 г. акции использовали его в качестве опоры для формирования трехмесячного восходящего канала. Котировки прибавляли более 53% от минимумов декабря.

• В конце марта 2025 г. бумаги пробили восходящий канал и ушли в стремительную коррекцию — за две недели котировки потеряли около 22%. Акции прекратили падение вблизи 200-дневной скользящей средней после отскока от уровня поддержки 107,4 руб.

• После достижения локального максимума около 135 руб. в августе 2025 г. бумаги перешли к снижению. В ходе падения были пробиты многомесячный восходящий тренд и 200-дневная скользящая средняя. Нисходящая динамика продолжалась вплоть до пробоя 100 руб., после чего наметились технические основания для разворота.

