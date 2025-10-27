Ренессанс Страхование 31 октября определится с промежуточными дивидендами
Группа Ренессанс Страхование в пятницу, 31 октября, планирует провести заседание совета директоров.
В повестке есть вопрос «о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества».
В конце августа компания сообщила, что менеджмент рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 4,1 руб. на акцию. Сумма соответствует примерно 50% от чистой прибыли группы за I полугодие 2025 г.
По текущим ценам дивидендная доходность при выплате рекомендованного менеджментом дивиденда составляет около 4,3%.
