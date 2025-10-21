Курсы доллара и юаня временно разошлись

Главное

• Рубль закрылся разнонаправленно: против внебиржевого доллара ослаб на полпроцента, а вот относительно юаня окреп почти на процент. Локальная рассинхронизация курсов — чисто техническая, среднесрочные оценки вверх по всем инвалютам.

• На товарном рынке очень волатильно: нефть Brent курсирует под $61, золото резко вернулось выше $4340, а газ NG быстро взлетел к $3,4. Сырьевой фактор влияет на курс рубля с временным лагом.

В деталях

Рубль провел невыразительную сессию — после нескольких дней ослабления курсы инвалют замедлили отскок или даже откатили. Курс доллара от ЦБ на 21 октября подрос на полпроцента, к 81,4, курс евро снизился на 0,2%, под 94,4, а вот биржевой юань потерял более 0,9% и пара CNY/RUB вернулась ниже 11,28. Такая разобщенность пар носит технический характер на фоне разного времени фиксации курсов на внебиржевом и биржевом рынках.

Среднесрочно курсы ходят в одном направлении, а это просто краткосрочная рассинхронизация. До конца года инвалюты оцениваются дороже текущих — доллар может вернуться выше 85, тогда евро направится к 100, а юань опять на 12. Низкие уровни инвалют спекулятивно и тактически лучше использовать для наращивания позиций — потом, при направленном движении, сложно угнаться за улетевшими инструментами.

Есть поддерживающие и ослабляющие курс рубля факторы. Их влияние отличается по силе и времени реакции. В последние недели курс нацвалюты поддерживали факторы фискального ужесточения и риски монетарной паузы ЦБ. Скорее всего, в эту пятницу регулятор решится сохранить ключевую ставку на 17%, но к концу года может вновь перезапустить цикл ДКП и опустить стоимость фондирования до 16%. Фактор роста налогов будет отыгран в ценах. При этом экспорт в ближайшие месяцы наверняка продолжит сокращаться и приток валюты на рынок уменьшится — есть временной лаг, до 3 месяцев, между отгрузкой и оплатой сырья. Наверняка будут сокращаться и лимиты продажи валюты по бюджетному правилу. По совокупности актуальных и перспективных факторов через несколько месяцев рубль видится значительно дешевле, а инвалюты гораздо выше.

Инструменты. Для отработки прогноза восстановления курсов инвалют подойдут направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

