А
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 21 октября. Доллар продолжил рост

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 21 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 81,3582 руб., рост на 0,46% к вчерашнему значению 80,9834 руб.

• Евро — 94,3845 руб. (-0,21% к 94,5835 руб.).

• Юань — 11,3540 руб. (+0,09% к 11,3435 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4904 руб. (+0,43% к 10,4448 руб.).

ЕвроДолларВалютный рынокРубльЮань