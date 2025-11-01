Курс доллара в ноябре

Главное

• Рубль в октябре укрепился — инвалюты опять просели. Доллар вновь был под 80, юань ниже 11, но месяц закрыт в отскоке над круглыми. Что ждать в ноябре — есть валютная сезонность?

• На товарном рынке: нефть Brent закрылась в боковике $64–65, за октябрь -2%, а в ноябре будет, скорее, ближе к $70; золото по $4000, за месяц +4%, а в ноябре сохранится повышенная волатильность; газ NG в октябре +25%, над $4,1, сопротивление достигли, и в ноябре вероятен откат.

В деталях

Рубль закрылся ростом — за месяц курс доллара снизился на 2%, на финише октября у 81, курс евро под 93,4, и за октябрь там -4%, а биржевой юань за период потерял чуть больше 2% и в пятницу пара CNY/RUB зафиксировалась на 11,26. В моменте были проколы круглых — 80 за доллар и 11 за юань — там и надо было подбирать спекулятивно.

Поддержка для рубля в октябре пришла от ЦБ — ставка снижена, но прогноз на 2026 г. повышен. Замедление цикла ДКП ЦБ априори за курс нацвалюты. Фактор обострившейся в октябре геополитики оказывал влияние на рынок акций, но в курсе рубля почти не действовал — риск-премия сжата на фоне отсутствия нерезидентов, жесткой фискальной и монетарной политики, дисбаланса предложения и спроса валюты на рынке на фоне дорогого фондирования.

В ноябре рубль обычно падает, а курс USD/RUB растет с вероятностью более 70%. Конечно, статистика — не догма, но сезонные закономерности надо учитывать. К тому же есть перспективные факторы — бизнес адаптируется к росту налогов, а монетарный цикл, пусть и не так быстро, скорее, продолжится, и в декабре ЦБ может снизить ставку еще на 50 б.п. К концу года экспорт продолжит замедляться, а приток валюты на рынок наверняка сократится за счет срабатывания эффекта временного лага между отгрузкой и оплатой сырья по дорогому курсу барреля.

Ориентиры до конца осени и года. По совокупности факторов склоняемся к восстановлению курсов инвалют. Ближайшие сопротивления: над 82 за доллар, у 95 по евро и 11,5 за юань. К концу года доллар может быть выше 85, евро по 100, юань к 12. На фоне исторически повышенной волатильности валютного рынка нельзя исключать более быстрый темп укрепления курсов инвалют, и отдаленные ориентиры могут быть отработаны с опережением. Так уже было в августе (по статистике тоже опасный месяц для рубля), так может случиться и в ноябре.

Инструменты. Чтобы поймать волну укрепления инвалют можно использовать направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций