Курс доллара уже над 80

Главное

• Рубль резко ослаб, курсы инвалют в среднем прибавили 1%. Доллар вернулся выше 80, евро вновь над 93, а юань — по 11,3. Покупки от круглых приносят быструю спекулятивную прибыль, а среднесрочно курсы видятся значительно выше.

• На товарном рынке: нефть Brent остается в боковике $64–65, на будущей неделе состоится заседание ОПЕК+, и в этом есть неопределенность; золото сильно шатает — унция вновь над $4000; волатильный газ NG вдруг развернулся — фьючерс из-под $3,8 оказался над $4.

В деталях

Рубль изменчив — позавчера курсы доллара и евро падали, а пара USD/RUB уходила под 80, но вчера резко вернулась на 80,5 (+1,4%), евро подорожал на 1,2%, до 93,4. Курс биржевого юаня окреп на 0,7% и закрылся у 11,3. Идея подхвата доллара под круглым уровнем вновь оправдалась. Ранее была отличная идея по юаню от 11 — но это больше к спекуляциям с коротким ориентиром. А есть и среднесрочные цели для позиционных трейдеров.

До конца года ожидается более устойчивая динамика курсов в направлении максимумов начала осени. Доллар способен вернуться выше 85, евро к 100, юань — на 12. Пограничные технические уровни сопротивления — 82, 95 и 11,5 соответственно.

Драйверы курсов инвалют. Поддержка для рубля пока исходит от факторов роста налогов и повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ на 2026 г. Тем не менее к фискальным издержкам бизнес адаптируется, явного ускорения инфляции не происходит, и регулятор в декабре может опять снизить стоимость фондирования на 50 б.п. Также в ближайшие месяцы отработает эффект временного лага между отгрузкой сырья и оплатой — пока в страну приходит валюта по высокому курсу барреля, но вскоре будет учет более низких цен фьючерсов, и общее предложение валюты от экспортеров способно сократиться.

Инструменты. Для отработки прогноза роста курсов инвалют подойдут направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

