Курс доллара подскочил

• Рубль откатил на процент против доллара и евро, а юань остался при своих — почти до 80, к 93 и 11,7 соответственно. Краткосрочная динамика курсов на круглых отметках не удивляет, а ожидания среднесрочного роста инвалют сохраняются.

• На товарном рынке: нефть Brent в коррекции к $64, золото в отскоке после обвала ниже $3900, газ NG на экспирации — пока над $3,8.

Рубль подешевел против внебиржевых валют — доллар и евро от ЦБ подскочили на процент и частично нивелировали провал понедельника. Ожидаемо. Курс биржевого юаня в моменте забрасывало выше 11,25, но на закрытии пара CNY/RUB по нулям — 11,17. Идет краткосрочная позиционная торговля недалеко от круглых: доллар после провала под 79 вернулся к 80, а евро от 92 вновь по 93. Юань ранее отметился на 11, и спекулятивный подхват от круглых вновь оправдался — краткосрочно давали заработать более 2%.

Среднесрочно курсы инвалют могут двинуть еще выше. К концу года продолжится снижение экспорта — санкции и низкие сырьевые цены приведут к сокращению предложения валюты на рынке, могут быть поправки в бюджетное правило, а импортеры адаптируются к высоким ставкам и спрос на валюту под сезонный скачок импорта повысится.

Среднесрочные ориентиры. Волатильная природа валютного рынка вскоре себя проявит, из вялотекущего боковика ожидается направленное движение курсов вверх. Под занавес года валютные пары могут вновь очутиться на уровнях максимумов начала осени — доллар над 85, евро ближе к 100, юань по 12. Пограничные уровни сопротивления — 82 за доллар, 95 по евро и 11,5 за юань. Покупка от круглых 80 за доллар и 11 за юань видится оправданной спекулятивно и тактически.

Инструменты. Для отработки сценария среднесрочного восстановления курсов инвалют подойдут направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

