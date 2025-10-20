Курс доллара быстро укрепился

Главное

• Рубль резко прерывает рост, инвалюты сильно отскочили со дна осени — плюс 4%. Среднесрочные ориентиры курсов еще выше, и возможная нормализация в геополитике скорее даже против рубля.

• На товарном рынке: нефть Brent отработала заход на круглые $60, и теперь в барреле закономерный технический отскок выше $61; перегретое золото в коррекции, унция от топа $4380 ожидаемо падает к $4260, может быть и значительно ниже; волатильный газ NG от $2,9 резко вверх к $3,15.

В деталях

Рубль продолжает откат с осеннего максимума — ранее инвалюты несколько недель падали и от сезонного пика теряли 8%. Курс нацвалюты возвращался на уровни середины лета. Но вдруг все изменилось — доллар от 78 резко вернулся выше 81, евро был под 92, а теперь недалеко от 95, юань из-под 11 в моменте поднимался выше 11,45. Итого от плюс 4% за пару сессий. Курсы внебиржевых валют от ЦБ на 20 октября — здесь.

Причина укрепления рубля была в росте рисков фискального ужесточения — на фоне дефицита бюджета растут налоги. Из-за этого повышались инфляционные ожидания, а годовой уровень потребительских цен возобновил рост. Это привело к переоценке цикла денежно-кредитной политики ЦБ, на заседании 24 октября регулятор может взять паузу, сохранив текущие 17%.

Был и технический аспект крепости рубля. Скорее всего, в моменте наблюдалась принудительная ликвидация длинных валютных позиций, открытых еще в начале года по высоким ценам — для каких-либо крупных операторов финансового рынка наступил предел риска. После нормализации риск-параметров состоялось стремительное восстановление курсов инвалют.

Среднесрочные факторы за дальнейший рост курсов. Геополитическое потепление в целом позитивно, но уже не для рубля — если ситуация стабилизируется и удастся договориться, то возрастет спрос на валюту под импорт, а это причина оттока капитала. Также за инвалюты вскоре сыграет пресловутый эффект временного лага между поставкой сырьевых товаров и оплатой. Нефть сильно упала и в пятницу обновила полугодовые минимумы, баррель был по $60, но рубль последние недели держался очень крепко и не реагировал на завал энергетических фьючерсов — в страну приходила выручка еще по высоким ценам барреля. Вскоре это изменится, и будет приход по низким котировкам. К концу года ожидается и снижение лимитов продажи валюты по бюджетному правилу.

Ориентиры. Восстановление курсов наверняка продолжится, в моменте может сохраняться повышенная волатильность, но вектор задан — вверх. До конца 2025 г. доллар может вернуться в область 85–90, евро видится по 100, а юань — 12. Активные трейдеры, рискнувшие подхватить доллар ниже 80 и юань под 11, оказались в выигрыше.

Инструменты. Чтобы отыграть укрепление инвалют можно использовать как направленные позиции в контрактах на твердые валюты, так и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

