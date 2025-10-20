ПрофитОткрыть счет
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 20 октября. Доллар резко ускорил рост

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 20 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 80,9834 руб., рост на 2,4% к предыдущему значению 79,0839 руб.

• Евро — 94,5835 руб. (+2,72% к 92,0834 руб.).

• Юань — 11,3435 руб. (+2,54% к 11,0623 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4448 руб. (+2,48% к 10,1925 руб.).

