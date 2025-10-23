Ход торгов. Санкции увели рынок акций в район 2550

Главное

• Рынок акций открыл основную сессию четверга гэпом вниз. Индекс МосБиржи опустился в район 2550 п. на фоне усилившегося санкционного давления.

• Все голубые фишки торгуются в красной зоне. В аутсайдерах — Роснефть и ЛУКОЙЛ, попавшие под санкции США.

• Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертый день подряд и ушел под 114,5 п.

• Рубль в небольшом минусе: пара CNY/RUB подросла к 11,38 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — к 81,6.

• Нефть подскочила в район $66 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Диасофт (+2,1%), Группа Астра (+1%), Группа Позитив (+0,4%).

• Аутсайдеры: СПБ Биржа (-7,5%), ДВМП (-5%), ЛУКОЙЛ (-3,9%).

В деталях

К 12:50 МСК Индекс МосБиржи теряет 3,4% и торгуется на отметке 2562 п.

Рынок акций открыл сессию четверга гэпом вниз. Причина — усиливающиеся санкционное давления на РФ.

Накануне поздно вечером США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и ЛУКОЙЛа. В сообщении американского Минфина отмечается, что ведомство готово принять дополнительные ограничительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента по прекращению» украинского конфликта. Сам Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Добавил пессимизма и 19-й пакет санкций от ЕС, а также сообщение о том, что содружество приступило к разработке следующего комплекса ограничительных мер против РФ, который затронет российские энергетические компании и фирмы из третьих стран.

Бумаги Роснефти сегодня под давлением. Введение США санкций против компании негативно скажется на отношении инвесторов к бумаге в моменте. В то же время не видим какого-то существенного влияния на деятельность Роснефти за исключением временного роста дисконтов на экспорт продукции, у компании нет крупных активов с долей выше 50% вне РФ.

Акции ЛУКОЙЛа среди абсолютных аутсайдеров рынка. Санкции против компании могут затронуть международное трейдинговое подразделение и работу НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. финансовый вклад ЛУКОЙЛа в работу этих НПЗ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило компанию задуматься о продаже актива.

Мы сохраняем «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа. Напомним, что сегодня состоится заседание совета директоров компании, в повестке вопрос о промежуточных дивидендах. Ждем выплат на уровне 352 руб. на акцию, а большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на акцию.

Бумаги газовых компаний — Газпрома и НОВАТЭКа — несут потери. Обе акции чувствительны к смене геополитического сентимента. Кроме того, не добавляет оптимизма и давление со стороны ЕС. В 19-м пакете санкций есть запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 г., по долгосрочным — с 1 января 2027 г., а план содружества по поэтапному отказу от импорта российских энергоресурсов включает и трубопроводный газ, напомнили в ЕС.

Акции ряда ИТ-компаний — Группы Астра, Позитива и Диасофта — смотрятся сильнее рынка. Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского программного обеспечения. Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс.

