Ход торгов. Рынок акций продолжает отскок

Главное

• Российский рынок начинает торговую неделю в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи открыл основную сессию гэпом вверх и предпринимает попытку пройти промежуточное сопротивление на 2570 п.

• Все голубые фишки торгуются в зеленой зоне. Среди лидеров — Татнефть, Полюс и НОВАТЭК. Отстает Хэдхантер.

• Индекс гособлигаций RGBI растет после паузы в рабочую субботу. Бенчмарк вернулся к 116 п.

• Рубль укрепляется: пара CNY/RUB упала до 11,18 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,2.

• Нефть начала понедельник с роста, но к середине развернулась и опустилась в район $64,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: РуссНефть (+4,8%), СОЛЛЕРС (+4,4%), Татнефть-ао (+2,4%).

• Аутсайдеры: ЮМГ (-1,4%), Glorax (-0,4%), ИВА (-0,1%).

В деталях

К 14:35 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 1,3% и торгуется на отметке 2566 п.

Рынок акций начинает ноябрь на позитиве, продолжая отскок от минимумов 2025 г. В рабочую субботу Индекс МосБиржи без внешних ориентиров и на мизерных объемах смог немного прибавить после пятничного отката.

Сегодня бенчмарк отрыл основную сессию гэпом вверх и пытается пройти промежуточное сопротивление на 2570 п. При закреплении выше следующий ориентир в рамках восстановления — 2650 п. Объемы торгов выросли к субботе, но остаются низкими.

В фокусе внимания в начале месяца остается геополитика — именно этот фактор неопределенности мешает рынку восстановиться, пусть и при медленном, но смягчении монетарных условий.

Сегодня участники торгов оптимистично оценили заявления президента США. Дональд Трамп считает, что украинский конфликт может быть вскоре урегулирован, поскольку Россия хочет торговать со Штатами. «Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил он на вопрос о том, может ли, по его мнению, конфликт быть урегулирован в течение «пары месяцев». Трамп также заявил, что не намерен отправлять ракеты «Томагавк» Украине.

Акции Татнефти второй день подряд в числе лидеров среди голубых фишек после довольно ощутимого отката в пятницу. Котировки штурмуют сопротивление на 200-часовой скользящей средней (552 руб.). Выход выше обозначит новую цель роста — кв районе 570–580 руб.

Ждем, что до конца ноября совет директоров представит рекомендации по размеру промежуточных дивидендов. Ориентируясь на отчет компании за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ, считаем, что выплаты могут составить 8,1 руб. на бумагу. Дивидендная доходность скромная — 1,5–1,6%.

Бумаги НОВАТЭКа сегодня в уверенном плюсе. Акции компании чувствительны к фактору геополитики и чутко реагируют на смену сентимента. Также поддержку могли оказать сообщения Reuters. Агентство со ссылкой на данные LSEG пишет, что экспорт СПГ из России в январе-октябре снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,2 млн метрических тонн, но подскочил на 21% до рекордных показателей в октябре на фоне запуска поставок с проекта «Арктик СПГ – 2».

Акции Яндекса — фавориты прошлой недели среди голубых фишек — продолжают восхождение. Бумаги подошли к сильному сопротивлению сразу под 4100 руб. Закрепление выше обозначит новую краткосрочную цель роста — максимумы октября на 4208 руб. У нас «Позитивный» взгляд на акции Яндекса. Скорректированная чистая прибыль в III квартале составила 44,7 млрд руб. — рекордное квартальное значение показателя (+78% год к году). Это может позволить компании как продолжить выплату дивидендов, так и нарастить ее.

Бумаги Полюса в хорошем плюсе. Цены на золото постепенно восстанавливаются после двухнедельного коррекционного снижения от исторических максимумов на $4380 — котировки смогли быстро вернуться в район $4000 и сегодня консолидируются около этой круглой отметки.

Дополнительную поддержку акциям золотодобытчика оказывает ожидание промежуточных дивидендов. В среду, 5 ноября, состоится заседание совета директоров Полюса, в повестке — выплаты за III квартал 2025 г. По нашей оценке, дивиденды могут составить 40–45 руб. на акцию. Дивдоходность небольшая — на уровне 1,9–2,2%, но готовность компании продолжать делится прибылью с акционерами — позитивно. Всего в течение следующих 12 месяцев Полюс может выплатить дивиденды в размере 157 руб. на акцию.

