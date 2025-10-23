Как курс доллара отреагирует на санкции?

Главное

• Рубль вчера закрылся нейтрально. Сегодня предстоит испытание: с одной стороны, санкции на нефтяные компании, а с другой — резкий скачок нефти и высокая вероятность монетарной паузы ЦБ. Что в моменте пересилит и какие долгосрочные ориентиры курсов инвалют?

• На товарном рынке: нефть Brent взлетает к $65 — реакция на американские санкции против российской нефтянки; золото стало очень волатильным — пока под $4100 с риском очередного погружения к $4000; газ NG после мощного ралли над $3,5 остывает под $3,45.

В деталях

Рубль отработал сессию среды разнонаправленно: относительно внебиржевого доллара и евро ослаб — курс доллара от ЦБ на 23 октября поднялся над 81,65 (+0,4%), курс евро в символическом плюсе, над 94,75; а вот биржевой юань в моменте заскакивал выше 11,52, но пара CNY/RUB по итогам сессии снизилась на 0,3%, до 11,37. Такое относительно спокойствие было на основной сессии. На вечерке от США прилетели очередные санкции — под ограничения попали ЛУКОЙЛ, Роснефть и их дочерние компании. Рынок акций за вечер и сегодня утром суммарно рухнул на 5%, геополитическая риск-премия расширилась, курс рубля тоже будет под давлением.

Поддержать нацвалюту могут сырьевой и монетарный факторы — на фоне санкций баррель сильно подорожал, и это позитив для валюты страны-экспортера; ускорение инфляции, рост налогов и геополитические риски сами по себе снижают вероятность продолжения цикла секвестра ставки ЦБ. Завтра регулятор может оставить текущие 17%. По совокупности факторов пока значительного ослабления рубля ждать не стоит, но среднесрочные вводные за высокий рост курсов инвалют.

До конца года тенденция снижения экспорта может сохраниться, а процесс сокращения валюты на рынке — ускориться. Могут быть и корректировки лимитов продажи валюты по бюджетному правилу. Уменьшение дисбаланса предложения и спроса валюты способно приподнять курсы доллара, евро и юаня выше осенних максимумов. Так, курс USD/RUB видится в области 85–90, евро вновь на 100, юань опять над 12. Текущие курсы на 5% ниже, спекулятивно это все еще интересно для лонга под перспективу. Локальные технические сопротивления — над 82 за доллар, 95 по евро и 11,5 за юань.

Инструменты. Для отработки прогноза укрепления курсов инвалют подойдут направленные позиции в контрактах на твердые валюты и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

