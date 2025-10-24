Как курс доллара отреагирует на ставку ЦБ

Главное

• Рубль укрепился, несмотря на жесткую геополитику — ожидаемая стабильность. В 13:30 МСК ЦБ объявит новую ключевую ставку, и она может остаться прежней — факторы за рубль, но важна риторика и перспективы. До конца года курсы инвалют могут быть значительно выше текущих.

• На товарном рынке: нефть Brent со дна и за неделю +10%, баррель прогулялся от $60 до $66; золото исполнило откат на 10% — унция от $4400 рушилась к $4000; газ NG тоже отличился — после +20% и выше $3,5 случился откат на 7%, под $3,3. Активные трейдеры заработали везде.

В деталях

Рубль проигнорировал геополитическое обострение. Это было ожидаемо. На фоне санкций против нефтянки и отмены саммита президентов рисковые активы рушились. Нацвалюту поддерживали взлет сырья, рост налогов, ускорение инфляции и риск монетарной паузы ЦБ. Курс доллара от ЦБ снизился на полпроцента, ниже 81,3, курс евро потерял 0,4%, под 94,4, а биржевой юань закрылся по нулям — 11,37.

Это краткосрочная динамика курса нацвалюты, а среднесрочно многое способно измениться. Сегодня ЦБ наверняка сохранит ключевую ставку 17%, но на декабрьском заседании может пойти на уступки — до 16%. Если риторика регулятора будет сдержанной, то вот эту перспективу трейдеры могут начать отыгрывать — курсы инвалют постепенно вверх.

В ближайшие месяцы тенденция укрепления курсов инвалют может ускориться — экспорт продолжит замедляться, приток валюты на рынок сократится. Экспортеры на фоне перспектив сокращения стоимости фондирования вскоре начнут придерживать продажу выручки, а импортеры уже сейчас могут формировать позиции под импорт, пока курс такой привлекательный.

Ориентиры. Локальные сопротивления после оглашения ставки — сразу над 82 за доллар, евро выше 95, а юань по 11,5. Дальше — больше. К концу года прогнозируем движение доллара в створ 85–90, евро опять по 100, юань вновь на 12. Текущая нерасторопность курсов инвалют и все еще относительно низкие уровни — спекулятивно интересно как для активных трейдеров, так и тактически. До верхних уровней около 5%. Валютный рынок исторически волатильный, и такие движения могут быть быстрее, чем ожидается — недавний кейс с августовско-сентябрьским ралли почти на +10%.

Инструменты. Чтобы поучаствовать в процессе восстановления курсов инвалют можно использовать как направленные позиции в контрактах на твердые валюты, так и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

