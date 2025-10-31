Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Тревожное снижение активности

Акции Норникеля в четверг выросли на 1,12% и достигли 126,7 руб. Объем торгов был ниже среднего — 2,05 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,2% относительно закрытия четверга (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Амплитуда колебаний в бумагах снижается, но восходящая направленность сохраняется. Акции Индекса МосБиржи вчера торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 1,35% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 1,57% относительно среды.

• В первой половине дня бумаги продолжили боковое движение, начатое в среду. Более 80% дневного результата было достигнуто за счет двух непродолжительных периодов роста. Один из них — в середине основной сессии, второй — к концу дня. Баланс сил покупателей и продавцов выравнивается.

• К закрытию дня акции пробили EMA 50 на 4-часовом и дневном графиках, а также EMA 200 на часовом таймфрейме. Закрытие вблизи максимумов дня позволяет говорить о сохранении позитива в технической картине. На недельном графике формируется свеча с длинной нижней тенью похожей на пинбар.

• Объем торгов в четверг сократился почти на 30% и достиг 2,05 млрд руб. Снижение активности инвесторов подчеркивает опасения возобновления нисходящей коррекции. Фундаментальные факторы создают смешанную картину, для которой характерна боковая динамика.

• Геополитический фокус США в начале текущей недели был смещен в сторону торговых переговоров с Китаем. По итогам вчерашней встречи стороны смогли договориться о смягчении взаимных ограничений, что частично сглаживает глобальную неопределенность.

• Сдержанный позитив продолжает поступать со стороны монетарного фактора, чему способствуют высказывания главы Банка России и данные о динамике экономического развития РФ. При этом, платиноиды умеренно дорожают, а медь теряет в цене.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на всех графиках графиках.

Внешний фон

В четверг S&P 500 упал на 0,99%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,6%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки платины растут на 0,3%, палладий в плюсе на 0,8%, медь прибавляет 0,2%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 121,3 / 118,1 / 113

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается на фоне частичного ослабления давления конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Год без комиссии Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽ Дисклеймер Инвестировать

Видеотеханализ

Открыть счет Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

БКС Мир инвестиций