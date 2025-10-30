Visa: платежный гигант тестирует стейблкойны

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.

Последние два года акции платежной системы Visa стабильно росли, однако с мая демонстрируют слабую динамику. Инвесторов беспокоит развитие альтернатив традиционным расчетам: розничные гиганты, такие как Walmart и Amazon, рассматривают переход к оплате стейблкойнами, в то время как появляются законодательные инициативы, поддерживающие платежи на основе блокчейна. Тем не менее Visa не остается в стороне от нового тренда: компания тестирует трансграничные переводы с поддержкой стейблкойнов. О том, как себя чувствует бизнес Visa, какие у него перспективы и почему мы считаем бумагу сейчас интересной, — в нашем обзоре.

Главное

• Последние полгода акции Visa слабо реагировали на хорошие операционные результаты и двузначный рост выручки и прибыли на акцию.

• При этом Visa остается историей качественного бизнеса.

• Рентабельность — одна из самых высоких среди публичных компаний — почти 60% по EBITDA. У компании стабильный высокий денежный поток.

• Оценка по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S стала более умеренной.

• На горизонте 12 месяцев повышаем взгляд до «Позитивного» с целевой ценой $395.

Visa (NYSE: V) — одна из крупнейших платежных систем в мире. Основную долю в доходах компании занимают комиссии за транзакции по картам. Объем расчетов по картам Visa достигает $16 трлн, количество транзакций превышает 303 млрд в год. Под брендом Visa выпущено 4,8 млрд карт. Также компании принадлежат бренды карт Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa также активно развивает дополнительные сервисы для клиентов: программы лояльности, защиты данных, аналитику и консалтинг. Штат насчитывает 31,6 тыс. человек.

Какие результаты компания показала за финансовый IV квартал и ориентиры менеджмента на будущее

28 октября Visa представила квартальную отчетность. Ключевые показатели выглядят хорошо. Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а прибыль на акцию — на 10%. Обе цифры несколько превзошли предыдущие ожидания руководства.

🟣 На звонке менеджмент подчеркнул, что придает большое значение масштабированию инноваций на обширную инфраструктуру компании. Visa запустила поддержку четырех стейблкоинов на четырех уникальных блокчейнах, представляющих две валюты. Это позволяет клиентам осуществлять операции с ними и конвертировать стейблкойны в более чем 25 валют. Компания развивает технологию токенизации, которая предполагает использование уникального цифрового идентификатора — токена — без раскрытия реальных реквизитов карты, и выпустила уже 16 млрд токенов. Для сравнения, полтора года назад было выпущено 10 млрд токенов.

Стейблкойны — разновидность криптовалют, курс которых привязан к стоимости традиционных валют (например, доллару, евро) или активов (золоту, нефти) для поддержания стабильно низкой волатильности. Стейблкойны можно использовать в разных финансовых сервисах, основанных на блокчейне, а также для оплаты товаров и услуг.

Менеджмент сформулировал более четкие ожидания на 2026 г. и ждет двузначного роста выручки и прибыли на акцию. При этом компания отмечает, что продолжит ряд инициатив, включая развитие стейблкойнов. Последнее, с нашей точки зрения, ведет к повышенным операционным расходам, несколько сдавливая рентабельность, что уже прослеживается в отчетности.

Платежные сервисы сохраняют драйверы роста

Рынок карточных платежей большей частью сосредоточен в США. На долю американцев приходится порядка 50% всех расчетов по картам. Еще по 18% приходится на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Крупная доля рынка в США обеспечивает Visa стабильный рост расчетов и выручки.

Среди других катализаторов роста рынка — переток платежей в безналичный сегмент, развитие отсроченных платежей по системе «купи сейчас, плати потом» и цифровизация центральных банков. В 2024 г. Visa вместе с одной из крупнейших криптобирж Coinbase запустила переводы между счетами на бирже и картами Visa в режиме реального времени.

Оценка

Рентабельность по EBITDA компании достигает порядка 60%. Такая высокая маржинальность дает Visa стабильный высокий денежный поток. Качество бизнеса компании близко к доковидным уровням 2017–2019 гг. При этом акции Visa торгуются с мультипликатором P/E 27x, который также близок к оценке в 2017–2019 гг.

Ждем, что по мере того, как ставки будут снижаться, а экономическая активность и, как следствие, объемы платежей компании, — повышаться, бизнес Visa будет демонстрировать стабильные темпы роста. Мы считаем, что акции Visa торгуются с небольшим дисконтом к справедливому уровню по мультипликатору P/E — 30х. Это дает умеренный потенциал роста котировок к нашей целевой цене — $395 за акцию.

Риски

Макроэкономика. Замедление роста ВВП может негативно отразиться на объеме расчетов, что снизит прогнозную выручку Visa.

Замедление роста ВВП может негативно отразиться на объеме расчетов, что снизит прогнозную выручку Visa. Регулирование. Visa является субъектом финансовых секторов разных стран и попадает под сферу влияния регуляторов

Visa является субъектом финансовых секторов разных стран и попадает под сферу влияния регуляторов Ужесточение конкуренции. Помимо главного конкурента — Mastercard — компания конкурирует напрямую с Discover и косвенно с эквайерами и иными платежными сервисами, которые оказывают услуги B2B/B2G/P2P

Помимо главного конкурента — Mastercard — компания конкурирует напрямую с Discover и косвенно с эквайерами и иными платежными сервисами, которые оказывают услуги B2B/B2G/P2P Риски повышенных судебных издержек. Существуют прецеденты обвинении компании в завышении комиссий/несоблюдении принципов конкуренции.

Андрей Саенко

