Visa: платежный гигант тестирует стейблкойны

Последние два года акции платежной системы Visa стабильно росли, однако с мая демонстрируют слабую динамику. Инвесторов беспокоит развитие альтернатив традиционным расчетам: розничные гиганты, такие как Walmart и Amazon, рассматривают переход к оплате стейблкойнами, в то время как появляются законодательные инициативы, поддерживающие платежи на основе блокчейна. Тем не менее Visa не остается в стороне от нового тренда: компания тестирует трансграничные переводы с поддержкой стейблкойнов. О том, как себя чувствует бизнес Visa, какие у него перспективы и почему мы считаем бумагу сейчас интересной, — в нашем обзоре.
• Последние полгода акции Visa слабо реагировали на хорошие операционные результаты и двузначный рост выручки и прибыли на акцию.
• При этом Visa остается историей качественного бизнеса.
• Рентабельность — одна из самых высоких среди публичных компаний — почти 60% по EBITDA. У компании стабильный высокий денежный поток.
• Оценка по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S стала более умеренной.
• На горизонте 12 месяцев повышаем взгляд до «Позитивного» с целевой ценой $395.
Visa (NYSE: V) — одна из крупнейших платежных систем в мире. Основную долю в доходах компании занимают комиссии за транзакции по картам. Объем расчетов по картам Visa достигает $16 трлн, количество транзакций превышает 303 млрд в год. Под брендом Visa выпущено 4,8 млрд карт. Также компании принадлежат бренды карт Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa также активно развивает дополнительные сервисы для клиентов: программы лояльности, защиты данных, аналитику и консалтинг. Штат насчитывает 31,6 тыс. человек.
28 октября Visa представила квартальную отчетность. Ключевые показатели выглядят хорошо. Выручка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а прибыль на акцию — на 10%. Обе цифры несколько превзошли предыдущие ожидания руководства.
🟣 На звонке менеджмент подчеркнул, что придает большое значение масштабированию инноваций на обширную инфраструктуру компании. Visa запустила поддержку четырех стейблкоинов на четырех уникальных блокчейнах, представляющих две валюты. Это позволяет клиентам осуществлять операции с ними и конвертировать стейблкойны в более чем 25 валют. Компания развивает технологию токенизации, которая предполагает использование уникального цифрового идентификатора — токена — без раскрытия реальных реквизитов карты, и выпустила уже 16 млрд токенов. Для сравнения, полтора года назад было выпущено 10 млрд токенов.
Стейблкойны — разновидность криптовалют, курс которых привязан к стоимости традиционных валют (например, доллару, евро) или активов (золоту, нефти) для поддержания стабильно низкой волатильности. Стейблкойны можно использовать в разных финансовых сервисах, основанных на блокчейне, а также для оплаты товаров и услуг.
Менеджмент сформулировал более четкие ожидания на 2026 г. и ждет двузначного роста выручки и прибыли на акцию. При этом компания отмечает, что продолжит ряд инициатив, включая развитие стейблкойнов. Последнее, с нашей точки зрения, ведет к повышенным операционным расходам, несколько сдавливая рентабельность, что уже прослеживается в отчетности.
Рынок карточных платежей большей частью сосредоточен в США. На долю американцев приходится порядка 50% всех расчетов по картам. Еще по 18% приходится на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Крупная доля рынка в США обеспечивает Visa стабильный рост расчетов и выручки.
Среди других катализаторов роста рынка — переток платежей в безналичный сегмент, развитие отсроченных платежей по системе «купи сейчас, плати потом» и цифровизация центральных банков. В 2024 г. Visa вместе с одной из крупнейших криптобирж Coinbase запустила переводы между счетами на бирже и картами Visa в режиме реального времени.
Рентабельность по EBITDA компании достигает порядка 60%. Такая высокая маржинальность дает Visa стабильный высокий денежный поток. Качество бизнеса компании близко к доковидным уровням 2017–2019 гг. При этом акции Visa торгуются с мультипликатором P/E 27x, который также близок к оценке в 2017–2019 гг.
Ждем, что по мере того, как ставки будут снижаться, а экономическая активность и, как следствие, объемы платежей компании, — повышаться, бизнес Visa будет демонстрировать стабильные темпы роста. Мы считаем, что акции Visa торгуются с небольшим дисконтом к справедливому уровню по мультипликатору P/E — 30х. Это дает умеренный потенциал роста котировок к нашей целевой цене — $395 за акцию.
