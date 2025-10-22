Verizon: менеджмент настроен на рост

У Verizon стабильный бизнес в зрелой телекоммуникационной отрасли. Компания неплохо отчиталась за II квартал 2025 г., а «большой прекрасный закон» Трампа обеспечит важную налоговую поддержку. Мы повышаем взгляд на акции Verizon до «Позитивного» с целевой ценой $48 за акцию.

Главное

• Выручка во II квартале превысила прогнозы аналитиков и достигла $34,5 млрд

• Менеджмент настроен оптимистично и повышает прогнозы на 2025 г.

• Verizon демонстрирует надежность в выплате дивидендов, поддерживая 20-летнюю историю их роста и предлагая стабильную дивидендную доходность около 6%

• Текущий мультипликатор EV/EBITDA составляет 6,1х, ниже среднеисторического

• Повышаем взгляд до «Позитивного» с целевой ценой $49 на горизонте 12 месяцев

Verizon Communications (NYSE: VZ) — американский телекоммуникационный гигант, ведущий глобальный провайдер коммуникационных и технологических услуг. Компания, основанная в 1983 году и ранее известная как Bell Atlantic, сегодня ведет деятельность через два основных сегмента. Сегмент Verizon Consumer предлагает частным клиентам беспроводную связь под брендами Verizon и TracFone, фиксированный беспроводной доступ в интернет, а также проводные услуги через волоконно-оптическую сеть Fios. Сегмент Verizon Business предоставляет бизнесу и государственным учреждениям комплексные решения, включающие беспроводную и проводную связь, передачу данных, видеоуслуги и прочие сервисы.

Особенности рынка телекоммуникационных услуг США и основные конкуренты Verizon

Verizon работает на рынке телекоммуникационных услуг США, который является классическим примером зрелого и устойчивого рынка. Высокие барьеры входа из-за необходимости масштабных капиталовложений в инфраструктуру и дорогостоящие лицензии на спектр создают олигополию, где доминируют три ключевых игрока.

Основными конкурентами Verizon выступают AT&T и T-Mobile, которые вместе с ней делят подавляющую часть рынка мобильной связи. T-Mobile традиционно силен в потребительском сегменте с агрессивным ценообразованием, в то время как Verizon и AT&T конкурируют за премиальных клиентов и корпоративный сектор, делая ставку на надежность сети и покрытие.

Финансовые результаты за II квартал

Verizon представила достаточно сильный отчет за II квартал 2025 г. Общая выручка повысилась до $34,5 млрд — более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидали роста до $33,7 млрд. Основным драйвером стало увеличение выручки от продажи оборудования.

Операционная прибыль составила $16,2 млрд, что значительно выше, чем $12,3 млрд во II квартале 2024 г. Скорректированная прибыль на акцию достигла $1,22, прибавив 6% год к году. Цифра также превзошла прогнозы аналитиков, которые ждали $1,19.

Чистый прирост абонентов с постоплатой составил 155 тыс. Это ниже чем 340 тыс. годом ранее. Приток наблюдался только в потребительском сегменте, но он не смог полностью компенсировать плановое снижение в бизнес-секторе. Прирост абонентов по предоплате составил 50 тыс., как и в аналогичном периоде прошлого года.

Неплохие результаты дали менеджменту Verizon стимул повысить прогнозы на год. В финансовом 2025 г. компания ждет роста скорректированной EBITDA на 2,5–3%, а скорректированной прибыли на акцию на 1–3%. Руководство значительно повысило прогноз свободного денежного потока — до $19,5–20,5 млрд (с $17,5 - $18,5 млрд). Это связано как с операционными результатами, так и с положительным эффектом от налоговой реформы ($1,5–2 млрд).

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Что дает компании «большой прекрасный закон» Трампа

В начале июля президент США Дональд Трамп подписал свой «большой прекрасный закон». В числе прочего, документ устанавливает важные меры поддержки для телеком-операторов, которые призваны стимулировать инвестиции в беспроводную инфраструктуру и ускорить развертывание сетей нового поколения в ряде регионов.

Закон Трампа крайне позитивен для Verizon, так как напрямую поддерживает ее главные стратегические цели. Самый важный пункт — это постоянная налоговая льгота, которая позволяет компании моментально списывать расходы на строительство сетей. Это сразу улучшает ее денежный поток и снижает налоговые платежи. Именно в связи с этими льготами компания существенно повысила прогнозы по денежному потоку на 2025 г.

Кроме того, закон запускает процесс выделения нового радиочастотного спектра, который жизненно важен для развития 5G-сети. Таким образом, «большой прекрасный закон» Трампа помогает Verizon быстрее и дешевле проводить интернет в новые районы и укреплять свое лидерство на рынке связи. Хотя, стоит иметь ввиду, что конкуренты (AT&T и T-Mobile) также получат выгоды от закона.

Повышаем целевую цену до $48 за акцию

Цена акций заметно снизилась за последний месяц, что сделало оценку компании особенно привлекательной. Мультипликатор EV/EBITDA ниже медианного исторического значения, и мы повышаем взгляд на акции компании до «Позитивного». Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев — $48 за акцию.

Риски

Отток пользователей мобильной связи к конкурентам

Высокая конкуренция на рынке широкополосного доступа в интернет

Необходимость значительных капитальных вложений

Анна Киреева

БКС Мир инвестиций