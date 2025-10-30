Цена нефти и газа. В ожидании отчета по запасам газа

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне -0,43%. Цены на нефть поддерживаются на сокращении запасов EIA.

Текущий минимум установлен на отметке 63,92. Триггер для продолжения падения — слом отметки 63,92. В этом сценарии следующая цель падения — 63,5–63,4.

Долгосрочная картина: Сформировалось дно на отметке 60,07. Цели коррекции к волне роста: 1) 64,26 2) 63,47 3) 62,95. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 65,37.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• ЛУКОЙЛ получил от Gunvor Group предложения о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа, владеющего зарубежными активами компании.

• В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился начать процесс закупок энергоносителей в США. Крис Райт и Дуг Бургум с командами встретятся с китайскими представителями по возможной энергетической сделке. Трамп заявил, что заключил соглашение по снижению тарифов для Китая в обмен на возобновление Пекином закупки американской сои и сохранение экспорта редкоземельных элементов.

• Рост цен нефти продолжился в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали снижение на 6,858 млн баррелей (ожидалось -0,9 млн баррелей).

• Согласно отчету американского института нефти (API), запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе. Запасы нефти сократились на 4,02 млн баррелей, запасы бензина — на 6,35 млн баррелей.

• Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту цен на нефть, но эффект будет ограниченным из-за избытка производственных мощностей, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

• По информации Reuters, санкции вынудили крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановить закупки российской нефти в краткосрочной перспективе. Индийские НПЗ не размещали новых заказов на закупки российской нефти с момента введения санкций, ожидая ясности от правительства и поставщиков, сообщили источники Reuters.

• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на +12% г/г, до 89,75 млн баррелей за прошлую неделю.

• Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.

• Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в среду цена смогла пробить 3,806. Выполнена первая цель падения: 1) 3,781 2) 3,747–3,736. Текущий минимум — 3,752.

Сегодня ждем публикацию еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус +71 bcf, усредненная оценка опрошенных аналитиков +73 bcf. Ожидания рынка чуть выше консенсуса, что может привести к продолжению снижения цены. Нейтральный отчет или лучше ожиданий может привести к отскоку и первой попытке разворота наверх.

Текущий форвардный контакт США – NGZ. Текущий форвардный контакт РФ – NGX.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFX5.

