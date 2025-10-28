Tesla: почти полмиллиона электромобилей удалось продать в III квартале. Что будет после отмены налоговой льготы?

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.
Господдержка экологически чистых автомобилей сошла на нет: «большой прекрасный закон» Трампа отменил налоговый вычет на покупку нового электромобиля в размере $7500 с 30 сентября. Это привело к разовому всплеску спроса: американские покупатели поспешили в автосалоны, чтобы успеть получить вычет. В результате Tesla отчиталась о рекордных квартальных поставках. Что будет с автомобильным бизнесом компании и насколько интересна сейчас бумага для инвестиций?
• В III квартале поставки электромобилей выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом.
• В октябре 2025 г. компания представила бюджетные и более скромно укомплектованные версии моделей 3 и Y.
• Роботакси — драйвер роста в будущем, однако в ближайшие годы влияние на финансовые результаты вряд ли будет существенным.
• Котировки Tesla находятся вблизи исторических максимумов при мультипликаторе P/E около 200х.
• На горизонте года сохраняем «Негативный» взгляд, понижаем целевую цену с $290 до $283.
Tesla (NASD: TSLA) — самый крупный и известный в мире производитель электромобилей. У Tesla четыре основные модели: премиальные Model S и Model X и бюджетные Model 3 и Model Y. В конце 2023 г. компания выпустила электропикап Cybertruck и разрабатывает электрический грузовик Semi. Помимо электромобилей (79% выручки), компания продает солнечные панели и средства накопления и хранения электроэнергии (11%), а также предлагает постпродажное обслуживание (10%).
В III квартале 2025 г. Tesla отгрузила 497 тыc. электромобилей — на 7,4% больше, чем годом ранее. Тем не менее по итогам 9 месяцев общий объем продаж сократился почти на 6%. Не исключаем, что по итогам года также увидим снижение — уже второе подряд. Отмена федеральных налоговых льгот в США в размере до $7 500 в конце сентября может еще больше охладить спрос в США, крупнейшем рынке для Tesla. Ранее Илон Маск предупредил, что без этих льгот компания может пережить «несколько тяжелых кварталов».
Общая выручка компании выросла на 12% по сравнению с III кварталом 2024 г. и составила $28 млрд. Автосегмент показал рост на 6%, до $21,2 млрд, выручка энергетического бизнеса взлетела на 44%, до $3,4 млрд. Увеличилась и сервисная выручка — на 25%, до $3,5 млрд.
Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 15% — на 348 базисных пунктов меньше, чем в III квартале 2024 г. Сказалось падение доходов от продажи углеродных кредитов, а также влияние тарифов, которые увеличили операционные затраты.
На наш взгляд, автомобильный бизнес все еще остается ключевым для Tesla, и его результаты и перспективы крайне важны для оценки стоимости компании. Сейчас фокус менеджмента и многих инвесторов сместился на технологии беспилотного вождения, роботакси и гуманоидных роботов Optimus. Однако это инициативы, которые пока не приносят заметную финансовую отдачу.
Ключевой регион продаж для Tesla — США, где в 2024 г. компания получила 49% своей выручки. Однако там потребители все чаще выбирают не полностью электрические автомобили, а гибридные модели, которые позволяют владельцам не зависеть от сети зарядных станций.
Кроме того, на рынок электрокаров активно выходят традиционные автопроизводители: General Motors, Ford Motor, Hyundai, Kia и другие. Здесь доля Tesla в США по итогам IV квартала 2024 г. упала до 44%.
Ранее мы ожидали, что продажи Tesla в США поддержит запуск бюджетных моделей. Однако сейчас у нас более осторожный взгляд на эти перспективы. Вместо новой бюджетной модели компания представила обновленные более дешевые комплектации для 3 и Y: в стандартной версии 3 предлагается по цене от $39 990, Y — по цене от $36 990. Ранее цены на эти модели стартовали от $42 490 и $44 990 соответственно.
Снижение цен на обновленные версии не компенсирует отмененную льготу в $7 500. Кроме того, новые комплектации электромобилей значительно скромнее предлагаемых ранее, поэтому полагаем, что поставки Tesla в IV квартале этого года снизятся.
Во время конференц-звонка по итогам III квартала 2025 г. Илон Маск заявил, что Tesla находится в «точке перелома» — компания переходит от традиционного автопроизводителя к бизнесу, основанному на искусственном интеллекте и автономных технологиях. Ключевым элементом этой стратегии станет запуск сервиса роботакси, который, по словам Маска, начнет работу в 8–10 крупнейших мегаполисах США до конца года.
Он подчеркнул, что технически система уже готова, а внутренние тесты показывают уровень безопасности выше, чем у водителей. Однако, пока регуляторы не утвердят окончательное разрешение, первые этапы внедрения будут проходить с водителями-наблюдателями, чтобы обеспечить соответствие требованиям безопасности. Маск отметил, что Остин (штат Техас) может стать первым городом, где роботакси выйдут на дороги без человека за рулем, возможно уже к концу 2025 г.
Руководство Tesla добавило, что роботакси-платформа — это «многотриллионный рынок», который может радикально изменить структуру доходов компании, обеспечив потоковую бизнес-модель вместо разовых продаж автомобилей. В целом менеджмент дал понять, что именно автономное вождение и роботакси станут главным драйвером роста Tesla в ближайшие годы.
В IV квартале мы ожидаем годовое снижение поставок электромобилей, учитывая отмену налоговых льгот и растущую конкуренцию на всех рынках присутствия Tesla. А роботакси, хоть и представляет собой потенциально привлекательный рынок, в ближайшие годы не окажет значительного влияния на финансовые результаты компании.
Текущий мультипликатор P/E Tesla составляет 200х, что существенно превышает исторический медианный показатель за последние 3 года (80х). Считаем, что текущая цена акций Tesla выше справедливой и сохраняем «Негативный» взгляд на бумагу. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев составляет $283 за акцию.
Анна Киреева
