Старт дня. Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше 2500

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии растет и держится выше 2500. Вчера прошел неплохой отскок от годовых минимумов, но все еще он выглядит техническим. Снимается перепроданность после затяжного снижения.

Акции Газпрома прибавляют 0,5%, акции Сбербанка теряют 0,1%, ЛУКОЙЛ падает на 0,6%.

Лучше рынка на открытии акции Яндекса после публикации отчетности. Существенный рост выручки фиксируется в сервисах электронной коммерции. Компания повысила прогноз по EBITDA до 270 млрд руб.

Среди корпоративных событий: сегодня РУСАЛ проведет заседание совета директоров. В повестке требование «Суал Партнерс» о созыве ВОСА по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Ожидается выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федераций, аукционы Минфина, блок макростатистики от Росстата.

Юань торгуется выше 11,1.

Индекс гособлигаций RGBI в незначительном плюсе.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent растет 0,4%, около $64,1 за баррель. Индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,23%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в зеленой зоне. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, биржа Гонконга закрыта.

В фокусе

Индекс МосБиржи отскочил во вторник — на открытии были минимумы с декабря 2024 г., у 2431 п., а потом состоялся быстрый и высокий отскок со дна, под 2516 п. По экстремумам вторника около +3,5% — вроде бы, неплохо, но после обвала за неделю на 12% это лишь незначительная часть больших потерь. Обороты средние — чуть ниже 90 млрд руб. — отражают общую фундаментальную неопределенность, а отскок был нужен для снятия сильной технической перепроданности.

Технические ориентиры локального восстановления рынка после обвала отработаны — допускался отскок в область сопротивлений 2500–2520 п. Дальнейшее продвижение бенчмарка вверх ограничено факторами — жесткая геополитика, изменение прогноза по ключевой ставке ЦБ на 2026 г., все еще неопределенное влияние санкций на бумаги тяжеловесов-нефтяников.

Если геополитические и монетарные факторы вдруг улучшатся, а картина с зарубежными активами ЛУКОЙЛа прояснится, то можно уже будет целиться на досанкционный гэп, немногим выше 2650 п. по шкале Индекса МосБиржи.

