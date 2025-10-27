Старт дня. Индекс МосБиржи ниже 2500

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии опустился ниже 2500. Судьба бенчмарка — во власти геополитики и сохраняющейся жесткости денежно-кредитной политики.

Сезон отчетности набирает обороты. Сегодня финансовые результаты опубликуют Южуралзолото и ИКС 5.

Акции Газпрома и Сбербанка падают на 0,9% и 1,1%. Акции ЛУКОЙЛа и Роснефти падают более чем на 3%, продолжая отыгрывать введенные на прошлой неделе санкции США.

Акции ОГК-2 в небольшом плюсе перед ноябрьской дивидендной отсечкой.

Лидеры:

Дешевеют:

Курс иностранных валют продолжает снижение. Юань опускается к 11 руб.

Индекс гособлигаций RGBI тоже падает. Ставка сократилась, но прогноз на будущий год повышен до 13–15%.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent прибавляет 0,4%, около $65,4 за баррель. Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,79%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 растет. Азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе.

В фокусе

Индекс МосБиржи ниже тренда — волатильная неделя завершилась над 2540 п., но под трехлетним восходящим трендом. Удержать динамические 2580 п. так и не удалось. За неделю бенчмарк снизился на 7%, завышенные ожидания обернулись разочарованием — саммит президентов РФ и США в Будапеште перенесен, введены американские санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти, принят 19-й пакет санкций ЕС, а позитив от снижения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. перечеркнут прогнозом регулятора на 2026 г.

На декабрьском заседании ЦБ может снизить ставку еще на 50 б.п., и по итогам года стоимость фондирования будет 16%. Диапазон ставки на 2026 г. — 13–15%, а ранее было 12–13%. В пятницу это и испугало биржевиков.

Фактор геополитики остается основным драйвером рынка. Другие факторы — цикл ЦБ, фискальная политика, волатильность сырьевого рынка и стойкость рубля — следствие многолетней эскалации. Без видимого прогресса на внешнем контуре риск-премия в российских активах останется высокой, а отскоки индекса акций пока носят скоротечный характер.

