Почему курс доллара не реагирует на острую геополитику

• Рубль относительно стабилен, несмотря на волатильность российского финансового рынка на фоне изменчивой геополитики. Внебиржевой доллар даже немного ослаб — под 81,35. Евро всего в +0,3% и ниже 94,7. А вот юань смог больше — плюс 1,1% и над 11,4. Откуда такая устойчивость курса нацвалюты и нерасторопность инвалют и что дальше?

• На товарном рынке мощные движения: нефть Brent от круглых $60 исполняет отскок выше $62; золото рушилось на 10% и в моменте приближалось к $4000; газ NG дороже $3,5.

Рубль на изменчивую геополитику реагирует сдержанно. Может показаться, что обратной корреляции вовсе нет — на сближении позиций РФ и США на прошлой неделе курс рубля даже падал, а при эскалации держится относительно крепко. По идее, в такие нервные моменты риск-премия в рубле должна расширяться, но этого нет. Причина стабильности — влияние иных факторов. Фискальное ужесточение и риски монетарной паузы ЦБ поддерживают курс нацвалюты. Более того, при потеплении отношений повышаются оценки оттока капитала на фоне перспектив роста спроса на валюту под импорт.

На долгосрочном треке факторы против рубля должны перевесить — есть тенденция к снижению экспорта, а это способно вскоре привести к сокращению предложения валюты на рынке. Почему это не происходит резко? Дело в том, что существует временной лаг между отгрузкой и оплатой за сырье. Сейчас в страну все еще поступает выручка за нефть, проданную по более высокой цене, а экспортеры из-за высоких рублевых ставок вынуждены продавать большие объемы валюты. Но курс Brent на днях был на полугодовых минимумах, а есть еще и спред с российской смесью — это скажется на притоках в будущем.

Волатильность может вернуться быстро — период повышенной изменчивости на валютном рынке сменяется боковиком, а потом опять стоит ждать нестабильности валютных пар. Формировать направленные валютные позиции лучше в стадии консолидации, поскольку при сильном спекулятивном движении можно не успеть. Недавно доллар был под 80, а юань под 11, и лонги от круглых уже приносят свои результаты. Среднесрочно может быть значительно больше.

Ориентиры. До конца года ожидания сводятся к движению пары USD/RUB выше 85, а потом и ближе к 90. Под занавес сезона курс евро может вернуться на сентябрьские 100. Ориентиром на ближайшие месяцы для пары CNY/RUB по-прежнему выступает район 12.

Инструменты. Чтобы поучаствовать в процессе восстановления курсов инвалют можно использовать как направленные позиции в контрактах на твердые валюты, так и валютные активы развивающихся экономик без регуляторных рисков — например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.

