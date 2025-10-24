Netflix: налоги в Бразилии ударили по результатам и котировкам

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.

🟢После выхода отчетности за III квартал и просадки котировок (-10%) мы технически повышаем взгляд на акции американского лидера стриминга Netflix до «Позитивного», однако понижаем целевую цену с $1312 до $1295. Выручка компании выросла в соответствии с ожиданиями Уолл-стрит, однако прибыль в размере $5,87 на акцию не оправдала ожиданий из-за единовременных налоговых расходов в Бразилии.

Главное

Netflix — лидер рынка стриминга с первоклассным оригинальным контентом

III квартал: выручка +17%, операционная рентабельность 28%

Ориентир на 2025 г.: рост выручки на 16% и операционная рентабельность 29%

В ближайшие годы ожидаем увеличение операционной рентабельности до 36–38%

«Позитивный» взгляд, понизили целевую цену до $1295

Netflix (NASD: NFLX) — американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса. Netflix доступен более чем в 190 странах. На конец 2024 г. число подписчиков достигло 301,6 млн. Netflix зарабатывает на ежемесячной подписке на сервис потокового видео с крупной базой контента. Это художественные и документальные фильмы, мультфильмы и сериалы. Компания активно создает собственный контент: это сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Эмили в Париже» и «Игра в кальмара», а также художественные фильмы «Не смотрите наверх», «Птичий короб», «Ручная кладь» и другие.

Неплохие результаты за III квартал, но прибыль оказалась ниже ожиданий рынка

По итогам III квартала 2025 г. выручка Netflix выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г) до $9,8 млрд, что совпало с ожиданиями рынка и прогнозом менеджмента. Ключевыми драйверами выручки стало увеличение рекламных доходов — был зафиксирован «лучший квартал по продаже рекламы» за всю историю компании.

Однако операционная рентабельность (28%) оказалась ниже прогноза менеджмента в 31,5% из-за расходов (порядка $619 млн), связанных с продолжающимся спором с бразильскими налоговыми органами, которые не были предусмотрены в прогнозе. При этом руководство компании ожидает, что бразильский налоговый вопрос не окажет существенного влияния на будущие результаты. Чистая прибыль составила всего $2,5 млрд, или $5,87 на акцию, что оказалось заметно ниже ожиданий аналитиков в $6,94.

На следующую четверть Netflix прогнозирует выручку около $11,96 млрд, что предполагает рост на 16,7% г/г. За весь 2025 г. компания ожидает выручку в размере $45,1 млрд (рост на 16%), что соответствует предыдущим ожиданиям роста выручки на 15-16%. При этом ожидания по операционной марже были снижены до 29% по сравнению с предыдущим прогнозом (30%) из-за влияния налоговых вопросов в Бразилии.

Востребованный контент

В III квартале компания выпустила новый сезон «Уэнсдей» (114 млн просмотров), «Моя жизнь с мальчиками Уолтер» (36 млн), а также новые сериалы «В глуши» (87 млн) и «Жены на охоте» (25 млн). До конца года подписчиков ждет продолжение известных сериалов «Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Эмили в Париже», а также новый фильм Гильермо дель Торо «Франкенштейн».

Понижаем целевую цену до $1295

Сейчас акции Netflix торгуются c мультипликатором EV/EBITDA 29х, тогда как среднее значение за последние 5 лет составляет 26х. Мы считаем некоторую премию оправданной в виду ожидаемых темпов роста выручки и рентабельности. После коррекции цены акций по результатам отчетности повышаем взгляд до «Позитивного», однако несколько снижаем целевую цену с $1312 до $1295 из-за более низкой ожидаемой рентабельности в 2025 г.

Риски

• Усиление конкуренции в стриминге

• Удорожание создания и покупки контента

• Валютный риск (Netflix получает 55% выручки за пределами США и Канады)

Андрей Саенко

