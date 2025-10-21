Мнение аналитиков. Oracle закупит 50 тыс. чипов для ИИ у AMD — кто в плюсе

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.

Главное — что произошло и наше мнение

14 октября Oracle и Advanced Micro Devices (AMD) объявили о заключении соглашения. Облачный гигант намерен использовать 50 тыс. чипов Instinct MI450 производства AMD для запуска ИИ-кластера. Развертывание инфраструктуры запланировано на III квартал 2026 г. с последующим расширением в 2027 г. и далее.

➕ AMD получила еще одного крупного клиента для своих перспективных чипов. Кроме того, ранее контракт с AMD подписала OpenAI. Это говорит о растущем признании решений AMD и усилении конкуренции на рынке ИИ-инфраструктуры. ➕ Oracle, в свою очередь, расширяет портфель процессоров, доступных в ее облачной инфраструктуре (OCI), и сможет предложить альтернативу доминирующим на рынке чипам NVIDIA.

В деталях — влияние на компанию и рынок

🟪 Новость вызвала умеренно позитивную реакцию в акциях AMD и сдержанную в акциях Oracle. Котировки AMD выросли более чем на 3% на премаркете, что особенно примечательно на фоне общей распродажи на рынке, вызванной опасениями по поводу торгового конфликта между США и Китаем.

🟪 Очевидно, инвесторы считают, что сделка положительно скажется на бизнесе AMD. В то же время акции Oracle снизились примерно на 1–1,5%. Вероятно, рынок опасается значительных капитальных затрат Oracle на развертывание новых вычислительных мощностей.

🟪 Партнерство Oracle и AMD — значимое событие, учитывая бум на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта. Для AMD это возможность укрепить свои позиции и увеличить долю на рынке, бросая вызов доминированию NVIDIA. Для Oracle — стратегический шаг, который позволит расширить предложение облачных услуг и привлечь клиентов, заинтересованных в альтернативных ИИ-решениях.

🟣 Несмотря на то что инвесторы с оптимизмом отреагировали на новость о сотрудничестве AMD и Oracle, давать оценки пока преждевременно. Полагаем, влияние сделки станет заметным только к 2026 г. и позже. Сохраняем «Нейтральный» взгляд на компанию Advanced Micro Devices.

