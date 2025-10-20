Ход торгов. Рынок акций держится под 2750

Главное

• Индекс МосБиржи начинает неделю в плюсе, отыгрывая результаты торговых выходных. Бенчмарку пока не удается закрепиться выше 2750 п.

• Из голубых фишек в лидерах акции Газпрома, в аутсайдерах — Полюса и Северстали.

• Индекс гособлигаций RGBI продолжает восстанавливаться и впервые с 25 сентября превысил 116 п.

• Рубль подрастает: пара CNY/RUB просела к 11,33 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — к 81,1.

• Нефть курсирует в районе $61 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ОГК-2 (+4,4%), ЭсЭфАй (+4%), Европлан (+3,8%).

• Аутсайдеры: ЕвроТранс (-5,4%), Полюс (-2,6%), Мечел-ао (-1,8%).

В деталях

К 13:10 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,5% и торгуется на отметке 2734 п.

Рынок акций в пятницу показал символический рост после мощного отскока четверга, но в торговые выходные смог продвинуться ближе к 2750 п. Сегодня Индекс МосБиржи, динамика которого учитывает результаты торгов в субботу и воскресенье, попытался продолжить подъем, но к средине дня курсирует чуть ниже обозначенного уровня.

Индекс гособлигаций RGBI развивает отскок и сегодня впервые с 25 сентября превысил 116 п.

Геополитика оказывает поддержку. Российский рынок получил мощный импульс к восстановлению после телефонного разговора президентов РФ и США. Стороны планируют провести сначала встречу делегаций двух стран, а потом и встречу двух лидеров. При этом переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не изменили позицию Белого дома относительно того, чтобы попытаться решить украинский конфликт дипломатическим путем.

По данным WSJ, делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. Также Штаты перед встречей лидеров в Будапеште намерены провести больше предварительных переговоров с Россией, чем перед саммитом на Аляске.

Кроме геополитики в фокусе на этой неделе окажется заседание Банка России в пятницу, 24 октября. Из опроса Ведомостей следует, что аналитики рынка разошлись во мнениях относительно следующего шага регулятора по ключевой ставке.

Всего было опрошено 22 эксперта, 10 из них ждут сохранения показателя на уровне 17%. Еще 6 респондентов ожидают снижения ставки на 1 п.п., до 16%. Двое аналитиков считают, что ставку понизят до 16% или 16,5%, двое прогнозируют сохранение, но допускают снижение до 16–16,5%. Еще один опрошенный предполагает снижение ставки как на 2 п.п., до 15%, так и на 1 п.п., до 16%.

Акции Газпрома сегодня в лидерах среди голубых фишек. Бумаги продолжают отыгрывать геополитические новости и сегодня обновили максимумы с 12 сентября. При этом, по данным Politico, министры энергетики стран ЕС могут 20 октября утвердить законопроект о полном запрете поставок российского газа в сообщество, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. В то же время Газпром наращивает поставки в Китай.

Бумаги Северстали ушли в минус. Компания сегодня представила финансовые результаты за II квартал 2025 г., а совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за отчетный квартал. Это произошло на фоне ускоряющегося падения спроса на сталь в РФ и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев, а также амбициозной инвестиционной программы, отметил гендиректор Северстали Александр Шевелев.

Последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2024 г. — акционеры получили 49,06 руб. на акцию. От выплаты финальных дивидендов за 2024 г., а также за первые два квартала текущего года, компания отказалась.

Акции Полюса продолжают падение. Уже в пятницу бумаги полностью нивелировали весь рост четверга на геополитическом факторе. Причина — резкий откат цен на золото от своих истерических максимумов в районе $4400. Сегодня котировки базового металла лишь в небольшом плюсе, и этого пока недостаточно, чтобы вернуть интерес инвесторов к акциям золотодобытчика.

Акции ЕвроТранса среди абсолютных аутсайдеров. Причина — бумаги сегодня очистились от промежуточных дивидендов. Акционерам, попавшим в реестр, будет выплачено по 8,18 руб. на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки составила 5,7%.

Мы снизили целевую цену по акциям со 180 до 170 руб., поскольку они уже не предоставляют права на получение дивидендов за I полугодие 2025 г. Сохраняем «Позитивный» взгляд. Считаем, что благодаря заблаговременно сделанным запасам нефтепродуктов финансовые показатели компании в III квартале 2025 г. могли даже улучшиться.

