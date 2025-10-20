Итоги торгов. Консолидация после мощного отскока

Лидеры: Делимобиль (+5,9%), ЦИАН (+5,7%), ЛСР (+5,5%).

Аутсайдеры: ЕвроТранс (-5,5%), Лента (-2,2%), Совкомбанк (-2,1%).

Индекс МосБиржи в начале новой недели консолидируется на достигнутых уровнях после резкого отскока от годовых минимумов. IMOEX2 остался в том же диапазоне, в котором находился на дополнительной сессии выходного дня, то есть у месячных максимумов. Экстремум воскресенья — 2767 пунктов, почти на 10% выше минимума прошлой недели.

В фокусе инвесторов геополитические новости и пятничное заседание ЦБ.

Геополитический фон серьезным образом не ухудшился после пятничных переговоров президентов США и Украины. В контексте анонсированной встречи лидеров РФ и США по вопросу поиска решений украинского конфликта это позволяет рынку акций по меньшей мере удерживать текущие уровни.

Сегодня главы МИД Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры о предстоящих контактах, которые будут предшествовать встрече лидеров. По мере успешного прохождения таких переговоров Индекс МосБиржи может продолжить подъем в направлении 2850 пунктов.

В ЕС планируют утвердить 19-й пакет санкций на текущей неделе на саммите в Брюсселе. Значительная часть состава перечня была анонсирована ранее, и серьезной реакции на новость нет. При этом ряд стран союза ранее выступали против нового пакета.

В пятницу состоится заседание Банка России. Консенсус, представленный деловыми СМИ, показал, что единого мнения о том, пойдет ли регулятор на дальнейшее снижение или сделает паузу, у экспертов нет. Факторов за последний вариант после всех бюджетных инициатив и ускорения недельной инфляции стало больше. Остается оценить свежие данные по инфляционным ожиданиям, которые выйдут в среду.

Акции ЛСР сегодня в числе лидеров. В конце прошлой недели компания представила умеренно позитивные операционные результаты за III квартал 2025 г., показав неплохую динамику продаж после заметной просадки во II квартале. Аналитики БКС считают, что заметный рост продаж в годовом выражении частично объясняется низкой базой прошлого года, и сохраняют «Нейтральный» взгляд на бумагу.

Уже после завершения основной сессии подскочили котировки ЦИАН. Совет директоров проведет заседание по вопросу дивидендов 27 октября. Ранее компания сообщала, что менеджмент намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию. По текущим ценам — это около 16% дивдоходности.

От дивидендов сегодня очистились бумаги ЕвроТранса. Аналитики БКС снизили целевую цену с 180 руб. до 170 руб., сохраняя «Позитивный» взгляд. Благодаря заблаговременно сделанным запасам нефтепродуктов финансовые показатели компании в III квартале 2025 г. могли даже улучшиться, что отразят отчетность по РСБУ в конце октября и рекомендация дивидендов за III квартал до декабря.

В минусе также акции Северстали. Компания представила финансовые результаты за III квартал 2025 г., а совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за отчетный квартал. Это произошло на фоне ускоряющегося падения спроса на сталь в РФ и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев, а также амбициозной инвестиционной программы, отметил гендиректор Северстали Александр Шевелев.

Рубль укрепился в паре с юанем после быстрого снижения в четверг-пятницу. Высокие процентные ставки по-прежнему поддерживают российскую валюту, хотя укрепление в первой половине октября выглядело чрезмерным.

Нефтяные котировки вновь проверили на прочность отметку $60 за баррель Brent. Пока круглый уровень удается удерживать.

На мировых фондовых площадках доминировали покупатели. Инвесторы надеются, что США и Китай найдут компромиссные решения в торговых спорах. Дональд Трамп заявил, что получил приглашение в Китай и планирует поехать туда в начале следующего года.

