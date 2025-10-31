Итоги торгов. Спад перед выходными

Главное

• Торговая активность снижается в преддверии длинных выходных.

• Сюрпризом для рынка долга может стать выпуск Минфином бондов, номинированных в юанях.

• Лидеры: IVA Technologies (+6,61%), ОзонФарм (+1,5%), ОВК (+1,28%).

• Аутсайдеры: ВУШ (-6,4%), ПИК (-3,25%), Северсталь (-2,98%).

В деталях

На российском фондовом рынке сегодня наблюдается снижение — как в акциях, так и на рынке долга. Участники торгов сокращают покупательскую активность и накануне длинных выходных могут также фиксировать результат, полученный от роста предыдущих дней.

В ключевых фишках наблюдается умеренная коррекция. При этом некоторые бумаги второго эшелона даже находят силы на небольшой рост. Новостного негатива не наблюдается, но и значимых драйверов для моментальной переоценки рынка вверх тоже нет. Возможно, лишь пока.

Напомним, что завтра, 1 ноября, рабочая суббота, торги на всех рынках Московской биржи проводятся в обычном режиме. Есть риск снижения ликвидности и повышения волатильности.

Индекс Мосбиржи на текущей неделе достиг зоны минимумов декабря прошлого года. На часовых тайфреймах к этому моменту наблюдалась сильная техническая перепроданность. Далее последовал умеренный отскок, в результате которого бенчмарк вновь вернулся в блок 2520–2560 п.

Динамика ключевых тяжеловесов выглядит скромно — падать перестали, но жадного откупа на достигнутых низах пока не просматривается. Так, например, акции Газпрома продолжают консолидацию в достигнутом блоке 115–117 руб. — ниже не идут, но и яркой тенденции к восстановлению не показывают.

Основную сессию бенчмарк завершает на отметке 2525,2 п. (-1,26%).

Объем торгов акциями на основной сессии — 42,9 млрд руб. (-40,5% к объему вчерашнего дня).

Ситуация в индексе гособлигаций RGBI сегодня аналогичная рынку акций — незначительный откат на фоне предстоящих выходных. Хотя в целом неделя для ОФЗ выдалась неплохой — вернулся спрос на аукционах Минфина, небольшое снижение продемонстрировала недельная инфляция. Сигналы регулятора, впрочем, остались смешанными.

Возможным позитивом для ОФЗ-ПД может выступить размещение Минфином облигаций в юанях — об этом пишет Reuters. По данным источников Reuters, в этом году Россия планирует выпустить на местном рынке дебютные облигации, номинированные в юанях. Три источника на финансовом рынке сообщили, что Минфин планирует провести до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд руб. ($5 млрд) со сроками погашения от 3 до 10 лет. Впрочем, слухи о выпуске таких облигаций ходят уже последние два года.

Биржевая пара CNY/RUB на этой неделе сперва вновь подошла к нижней границе своего торгового диапазона (10,9—11 руб.), после чего развернулась наверх. Верхний блок сопротивления пролегает в районе 11,43—11,51 руб.

Нефть возобновляет рост на фоне сообщений о сделке Китая и США, а также рисках обострения отношений между США и Венесуэлой. При этом поступают сообщения о том, что Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на давление США. Подробнее о ситуации на рынке энергоресурсов читайте в специальной рубрике.

Индекс S&P 500 находится в районе 6835 п., прибавляя +0,2%.

