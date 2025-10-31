Срочный рынок. Итоги встречи Трампа и Си

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 0,99% и 1,57%. Russell 2000 потерял 0,81%.

3 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Сектор недвижимости (+0,57%) лидировал, а сектор дискреционных услуг (-2,26%) отставал.

В четверг рынок упал. Ухудшение ситуации на технологическом рынке было вызвано резкой реакцией на отчетность Mag 7 и торговым перемирием, которое пока мало что меняет.

После корейского саммита Китай снова начнет закупать соевые бобы, а также, возможно, энергоносители и неуказанные чипы. Нормирование редкоземельных металлов приостановится. В качестве ответной меры президент США Трамп пообещал снизить пошлины, ограничивающие импорт фентанила.

NVIDIA (-2,0%) падала после заявления Трампа в эфире Air Force 1 о том, что он не обсуждал конкретно чипы NVIDIA Blackwell с председателем Си, а наоборот, увеличил торговлю чипами в целом.

Рынок ушел в минус после падения акций Meta* на -11,34% (организация признана экстремистской в РФ) и менее важных с точки зрения рыночной капитализации, но отвечающих за потребительские настроения Chipotle, CMG (-18,18%). Компания заявила, что молодежь сталкивается с серьезным экономическим давлением, высоким уровнем безработицы, а ее гости с низким и средним уровнем дохода сокращают расходы на питание. По слухам, OpenAI планирует провести IPO на сумму $1 трлн в 2027 г., сообщает Reuters. Время покажет, позволит ли ее годовой доход в $20 млрд достичь такой высокой оценки, или же пузырь искусственного интеллекта лопнет раньше.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,2%.

Уровень потребительской инфляции в еврозоне, согласно первичной оценке Евростата, в октябре снизился до 2,1% год к году.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял 1,43%

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,12%.

В Японии в сентябре вырос уровень безработицы до 2,6% и промышленное производство 2,2% месяц к месяцу.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) приостановило падение. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $4022 за унцию, +0,1%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $64,1 за баррель, -0,3%.

Признаки укрепления мировой экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоносители и цен на нефть. Согласно отчету статистического управления Европейского союза (Евростата), ВВП еврозоны в III квартале вырос на +0,2% кв/кв и +1,3% г/г, превысив ожидания в +0,1% кв/кв и +1,2% г/г. Банк Японии повысил свой прогноз по ВВП Японии на 2025 г. до +0,7% с +0,6%.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже прибавляет 4,4%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 2,5%.

Биткойн торгуется в район $110 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 3,5%.

Эфириум торгуется на уровне $3869. Снижение давления продавцов прослеживается около $3700, после чего наблюдаются попытки восстановления потерь.

Уровень $3700 (~$28,1 по ETHA) тестировался трижды во второй половине октября. С одной стороны, устойчивость поддержки вносит позитив в техническую картину. С другой — многократный возврат к уровню указывает на возможность более глубокой коррекции при сопутствующем новостном фоне.

Первая цель снижения в негативном сценарии — $3350–3370 ($26,45 по ETHA). Зона может вступать в качестве ориентира для покупок в долгосрочной перспективе.

В предыдущих случаях после отскока от уровня ближайшим сопротивлением выступали круглые $4000 (~$30 по ETHA). Выше — уровень около $4250 (~$32,3 по ETHA).

Итоги встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились 30 октября в Пусане, Южная Корея, где обсудили новое двустороннее торговое соглашение. «Двустороннее» в данном контексте означает «тот же набор условий, что и в начале этого года, до того, как лидеры начали враждовать». Министр финансов Скотт Бессент заявил, что «Куала-Лумпурское соглашение» было окончательно согласовано ночью и может быть подписано уже на следующей неделе. Стороны договорились:

• Редкоземельные металлы и стратегические минералы: Китай возобновит экспорт редкоземельных металлов, магнитов и критически важных минералов. Трамп отдавал этому приоритет с января, поскольку Китай контролирует 70% горнодобывающих и 90% перерабатывающих мощностей. Сегодня заключено перемирие, и Китай временно упростит получение экспортных лицензий.

Соглашение по редкоземельным металлам играет ключевую роль, предоставляя США годичное окно для диверсификации цепочек поставок. Напомним, предыдущие договоренности быстро нарушались. Трамп пытался подойти к вопросу редкоземельных металлов в свой первый срок, а затем весной, но уже более агрессивно. Однако оба плана провалились в течение нескольких месяцев, сообщает Axios. Текущие новости аналогичны: нет никаких гарантий, что неуместные твиты президента США не отменят это рукопожатие на следующей неделе.

• Обязательства по сельскому хозяйству: Китай закупит 12 млн тонн соевых бобов США в этом сезоне сбора урожая (до января) и обязуется закупать 25 млн тонн ежегодно в течение следующих трех лет. Хотя этот показатель немного ниже 27 млн ​​тонн, запланированных на 2024 г., Бессент ожидает, что фактические объемы превысят обязательства.

• Контроль над энергетикой и фентанилом: соглашение предусматривает сотрудничество в области энергоносителей и меры по контролю за потоками фентанила.

Трамп заявил, что США начнут экспортировать энергоносители и чипы в обмен на сделку. Подробности пока неизвестны. Нам предстоит ждать подписания соглашения и новостей по другим вопросам, например, по сделке с TikTok. Пока это только начало.

