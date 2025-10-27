Прогноз по цене акций Селигдара. Мало поводов для роста

Акции Селигдара в пятницу упали на 1,31% и достигли 43,8 руб. Объем торгов был выше среднего — 179 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,4% относительно закрытия пятницы.

Краткосрочная картина

• Бумаги демонстрируют динамику слабее российского фондового рынка. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 1,04% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 1,45% относительно четверга.

• Неуверенность при попытках развития восходящей динамики пока указывает на продолжение динамики в сужающемся треугольнике.

• Фундаментальный негатив не позволил приблизиться к 200-дневной скользящей средней цене на прошлой неделе. Пятничный всплеск волатильности помог очертить нисходящий тренд от начала октября, который создает дополнительное техническое давление на бумаги. Кроме того, по итогам пятницы сформировалась свеча с длинной нижней тенью, похожая на медвежий пинбар. Ближайшей опорой для бумаг выступит зона поддержки 43–43,5 руб. Ниже проходит восходящий тренд от декабря 2024 г. и горизонтальный уровень 42 руб.

• Всплеск торговой активности пятницы был ожидаемым, несмотря на стабилизацию активности инвесторов в середине октября. Относительно слабая корреляция между ценой золота и котировками акций золотопромышленника позволила бумагам удержаться от существенной коррекции на фоне отката драгметалла от исторических максимумов. Производственные результаты компании за 9 месяцев 2025 г. также не смогли улучшить фундаментальную картину.

• Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 50 б.п. сначала привело к волне покупок, а затем к волне продаж. Позитив от зрительного монетарного смягчения был нивелирован пересмотром прогнозного диапазона ключевой ставки с 12—13% до 13–15%.

• Встреча главы РПФИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не привела к улучшению новостного фона ввиду заявлений западных СМИ о подготовке новых санкций против РФ.

• RSI находится в нейтральной зоне. Бумаги торгуются ниже EMA 200 на всех таймфреймах.

Внешний фон

В пятницу S&P 500 в плюсе на 0,79%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,7%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра фьючерсы на золото падают на 1,2% и достигают $4060 за унцию.

Уровни сопротивления: 45 / 47 / 50 Уровни поддержки 43,5 / 42 / 39,5

Долгосрочная картина

• С августа 2020 г. по май 2023 г. бумаги колебались в широком боковике в диапазоне 40–50. В течение следующих четырех месяцев акции прибавили более 80% и достигли исторического максимума на отметке 92,35 руб.

• С сентября 2024 г. наблюдается динамика с преобладанием длительного снижения. Удерживаться выше 40 руб. удается за счет коротких промежутков роста, амплитуда которых постепенно уменьшается.

• Прослеживается формирование сужающегося треугольника, границы которого очерчиваются около года. Точка пересечения трендов проходит около 45 руб.

• На акции оказывает давление неоднозначность финансовых результатов и внутрикорпоративная неопределенность, которые не всегда позволяют следовать за котировками золота. В то же время происходит расширение производственных мощностей, а цена драгметалла остается высокой. Фундаментальная картина, скорее, смешанная.

• На текущий момент бумаги продолжают торговаться ниже 200-дневной скользящей средней после безуспешной попытки ее тестирования.

БКС Мир инвестиций