Прогноз по цене акций Северстали. Резко откатили

Акции Северстали в понедельник, 20 октября, упали на 2,31% и завершили день на уровне 928,8 руб. Объем торгов составил 1,61 млрд руб. На утренней сессии котировки теряют 1,8% и держатся вблизи 912 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги Северстали после мощного отскока в четверг смогли продолжить подъем, но более скромными темпами. В пятницу акции вернулись выше весеннего дна, а в торговые выходные приблизились к следующему сопротивлению. Однако в понедельник котировки сменили вектор и оказались в числе аутсайдеров среди голубых фишек, растеряв весь трехдневный рост.

• Компания представила финансовые результаты за III квартал 2025 г., а совет директоров принял решение не выплачивать промежуточные дивиденды. Оно принято на фоне падения спроса на сталь в РФ и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев, а также амбициозной инвестиционной программы, отметил гендиректор Северстали Александр Шевелев.

• На утренней сессии бумаги продолжают снижение. Добавили негатива с утра сообщения CNN, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио «пока отложена». Котировки ушли под поддержку в районе 926–923 руб. Волатильность высокая. Следующая опора может быть найдена вблизи 900 руб. — в зоне консолидации первой половины октября. Уход ниже откроет дорогу к годовому дну в районе 870 руб. и к минимумам 2023 г. на 860 руб. Далее в фокусе уже окажется среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г. Его границы сейчас проходят вблизи 825 руб.

• При отскоке и оперативном возвращении выше 926 руб. цель прежняя — район 956–962 руб. Здесь сконцентрирован пул сопротивлений. Это минимумы апреля, пиковые значения текущего месяца и EMA 200 на 4-х часовом графике. Закрепление выше сместит ориентир к минимальным значениям прошлого года на 1005 п. Препятствием на этом пути может выступить уровень 990 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил понедельник в плюсе на 1,07%, с утра фьючерс консолидируется. Индексы АТР торгуются с положительной динамикой: японский Nikkei растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавляют по 1,7% и 1,2% соответственно. Нефть Brent с утра просела на 0,3%, до $60,8 за баррель.

Уровни сопротивления: 962 / 990 / 1005 Уровни поддержки: 900 / 870 / 860

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достигнуть следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается крупная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

БКС Мир инвестиций