Прогноз по цене акций Novabev. Слабее рынка после отсечки

Акции Novabev во вторник выросли на 0,43% и достигли 373,2 руб. Объем торгов был ниже среднего — 115 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,1% относительно закрытия вторника.

Краткосрочная картина

• Бумаги вернулись к многомесячным минимумам после всплеска рыночного позитива. Акции Индекса МосБиржи во вторник торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 0,74% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 2,16% относительно понедельника.

• Уже упомянутый рыночный позитив и приближение дивидендной отсечки позволили прибавить более 12% после разворота вблизи 370 руб. После достижения 415 руб. наблюдался дивидендный гэп, который вернул бумаги ниже 400 руб. На фоне общего рыночного негатива акций Novabev продолжили нисходящее движение, что привело к потере октябрьских достижений.

• Котировки спекулятивно пробивали круглые 400 руб., после чего быстро вернулись к поддержке 371 руб. Краткосрочные восходящие тренды потеряли актуальность. На фоне широкого рынка бумаги демонстрируют относительную слабость, что указывает на преобладание спекулятивного характера спроса. Сейчас довольно высок риск пробоя ближайшей поддержки и движения к 345 руб., так как геополитическая ситуация способна привнести новую порцию рыночного негатива.

• Объем торгов существенно сократился после повышенной активности участников рынка. С середины сентября обороты сохранялись на уровне 300 млн руб., а перед дивидендной отсечкой достигали 1 млрд руб. Подобная динамика подчеркивает интерес покупателей в инвестиционном кейсе компании. Во многом по этой причине бумаги слабо реагируют на планы по увеличению выручки.

• Отметим, что с точки зрения фундаментальных факторов не прослеживалось однозначных драйверов для роста акций. Вероятнее всего, сказалась близость технических поддержек и слишком интенсивное снижение, начавшееся неделю назад. Некоторому улучшению рыночных настроений способствовали заявления главы ЦБ о том, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 г. В то же время на внешнем контуре не наблюдалось ощутимого смягчения риторики США или ЕС.

• RSI близок к зоне перепроданности. Котировки находятся ниже EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 в плюсе на 0,23%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent растут на 0,1% и достигают $64,5 за баррель.

Уровни сопротивления: 400 / 426 / 455 Уровни поддержки 371 / 345 / 334

Долгосрочная картина

• В апреле 2024 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный нисходящий тренд. Динамика сохраняется до сих пор на фоне рыночного негатива, регуляторных рисков и последствий кибератаки.

• В октябре 2024 г. бумаги закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены, в конце марта 2025 г. были две безуспешные попытки ее тестирования.

• Неоднозначность технической картины частично объясняется смешанной фундаментальной составляющей. Компания испытывает трудности в вертикальной интеграции бизнеса и сталкивается со значительным ростом затрат. В то же время, фокусировка на премиальных брендах и постепенное сокращение сторонних дистрибьюторов позволяют наращивать отгрузки, что является поддерживающим фактором.

• Среднесрочные цели: приостановить снижение и вернуться выше 400 руб.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 520 руб. Взгляд — «Нейтральный».

БКС Мир инвестиций