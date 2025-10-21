Novabev планирует удвоить выручку розничного бизнеса в 2029

Novabev намерен в 2025 г. увеличить выручку розничного подразделения ВинЛаб на 12–17%, а в 2029 г. удвоить этот показатель по сравнению с текущим годом и довести его до 200 млрд руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Темпы роста выручки в 2026 г. прогнозируются на уровне 18–25%.

«Развитие розничного направления и выход в новые локации, укрепление лидерства в онлайн-сегменте и фокус на среднем и премиальном ценовых сегментах на фоне устойчивого роста алкогольного рынка в России могут способствовать дальнейшему укреплению рыночных позиций "ВинЛаб" и росту выручки с 87,4 млрд руб. в 2024 г до 200 млрд руб. по итогам 2029 г. при сохранении стабильно высокого уровня рентабельности».

Novabev ожидает, что динамика LFL-выручки в 2026–2029 гг. будет положительной и превысит ожидаемый уровень инфляции на 1–3 п.п.

«Доля выручки от онлайн-каналов (ecom) по модели click & collect ("самовывоза") ожидается на уровне 6–8% в 2025 г. и 9–12% в 2026 г. с потенциальным достижением 20% по результатам 2029 г.», — сообщает компания.

Novabev напомнил, что в 2022–2024 гг. рентабельность по EBITDA находилась в диапазоне 11,3–12,8%. По результатам 2025 г. этот показатель ожидается на сопоставимом уровне — 11–13%.

«В 2026 г. и в среднесрочной перспективе возможно улучшение рентабельности по EBITDA до 12–14% за счет дальнейшей работы по закупочным условиям с поставщиками и улучшения операционного рычага. При этом "ВинЛаб" не планирует увеличивать долговую нагрузку в относительном выражении, целевым уровнем для компании является отношение чистого долга к EBITDA ниже 2,0х», — уточняет компания.

БКС Мир инвестиций