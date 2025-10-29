ПрофитОткрыть счет
Читать 3 мин
А
Андрей Мамонтов
Теханализ

Прогноз по цене акций Аэрофлота. Технический расклад на ближайшую неделю

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 1,86%. Цена на закрытии составила 51,03 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,03 млрд руб.

Краткосрочная картина

• После отскока на дневном графике сформировалась новая структура падения с целями: первые — 50,3–50,1, вторые — 49–48,3. Цели актуальны, пока нет пробоя сопротивления 53,07.

• Для продолжения падения к следующим целям дневного графика нужен слом поддержки 49,64.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 34 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 53,07 и 49,64.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,25%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в понедельник упала на 1,49%, с утра прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 51,62 / 53,07 / 58,5 Уровни поддержки: 49,64 / 49,57 / 46,5

Долгосрочная картина

• Ранее на недельном графике сформировались цели падения: первая — 56,98, вторая — 54,56, третья — 53,3. Цена закрепилась ниже 53,3, сформировав ускорение с целью 49,33. Минимум установлен на отметке 49,57. Цели падения не актуальны из-за слома сопротивления 56,6.

• Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Фундаментальные показатели

• Аэрофлот опубликовал слабые операционные данные за сентябрь — пассажиропоток упал на 5,7% в годовом выражении, до 5 млн человек, пассажирооборот снизился на 1,3% год к году.

• На международных линиях зафиксирован рост, что указывает на сохраняющийся спрос, а на внутренних рейсах наблюдается заметное снижение. Обращаем внимание, что средние ставки (средний билет) на международных рейсах Аэрофлота обычно выше, поэтому однозначно говорить о негативном эффекте на выручку пока преждевременно.

• Аэрофлот пытается активнее монетизировать более привлекательный международный трафик. Видим также снижение налета по парку (-1,5% год к году) и уменьшение количества рейсов на внутренних линиях. Является ли это следствием экономии ресурса самолетов? Вполне возможно. Пока развитие событий не критично, а, скорее, нейтрально.

• Операционные данные за III квартал продолжают демонстрировать сложившийся тренд на замедление внутреннего трафика. В этих условиях крайне важны показатель стоимости среднего билета и динамика издержек.

• У нас сохраняется «Негативный» взгляд на компанию. Считаем, что акция на текущих уровнях, пожалуй, переоценена. Впрочем, в условиях большой геополитической неопределенности бумага может и резко вырасти. Положительными факторами, например, станут открытие новых южных аэропортов, возобновление авиасообщения с США и другое.

Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать