Прогноз по цене акций Аэрофлота. Технический расклад на ближайшую неделю

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 1,86%. Цена на закрытии составила 51,03 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,03 млрд руб.

Краткосрочная картина

• После отскока на дневном графике сформировалась новая структура падения с целями: первые — 50,3–50,1, вторые — 49–48,3. Цели актуальны, пока нет пробоя сопротивления 53,07.

• Для продолжения падения к следующим целям дневного графика нужен слом поддержки 49,64.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 34 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 53,07 и 49,64.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,25%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в понедельник упала на 1,49%, с утра прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 51,62 / 53,07 / 58,5 Уровни поддержки: 49,64 / 49,57 / 46,5

Долгосрочная картина

• Ранее на недельном графике сформировались цели падения: первая — 56,98, вторая — 54,56, третья — 53,3. Цена закрепилась ниже 53,3, сформировав ускорение с целью 49,33. Минимум установлен на отметке 49,57. Цели падения не актуальны из-за слома сопротивления 56,6.

• Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Фундаментальные показатели

• Аэрофлот опубликовал слабые операционные данные за сентябрь — пассажиропоток упал на 5,7% в годовом выражении, до 5 млн человек, пассажирооборот снизился на 1,3% год к году.

• На международных линиях зафиксирован рост, что указывает на сохраняющийся спрос, а на внутренних рейсах наблюдается заметное снижение. Обращаем внимание, что средние ставки (средний билет) на международных рейсах Аэрофлота обычно выше, поэтому однозначно говорить о негативном эффекте на выручку пока преждевременно.

• Аэрофлот пытается активнее монетизировать более привлекательный международный трафик. Видим также снижение налета по парку (-1,5% год к году) и уменьшение количества рейсов на внутренних линиях. Является ли это следствием экономии ресурса самолетов? Вполне возможно. Пока развитие событий не критично, а, скорее, нейтрально.

• Операционные данные за III квартал продолжают демонстрировать сложившийся тренд на замедление внутреннего трафика. В этих условиях крайне важны показатель стоимости среднего билета и динамика издержек.

• У нас сохраняется «Негативный» взгляд на компанию. Считаем, что акция на текущих уровнях, пожалуй, переоценена. Впрочем, в условиях большой геополитической неопределенности бумага может и резко вырасти. Положительными факторами, например, станут открытие новых южных аэропортов, возобновление авиасообщения с США и другое.

БКС Мир инвестиций