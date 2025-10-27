Заседание ЕЦБ. Монетарный цикл на излете?

В четверг, 30 октября, пройдет заседание ЕЦБ. На этот раз денежно-кредитная политика осталась без изменений, важна оценка будущего.

ЕЦБ может сделать локальную паузу в цикле смягчения монетарной политики как минимум до конца года. Несмотря на это, а также заседание ФРС, которое завершится днем ранее, возможны движения на финансовых рынках именно за счет риторики ЕЦБ. Активы в фокусе — евро и европейские фондовые индексы.

Главное

В 16:15 МСК будут обнародованы ключевые параметры монетарной политики. Базовые процентные ставки, скорее всего, останутся без изменений. Ключевая ставка — на уровне 2,15%, депозитная — 2%.

Одновременно будет представлен стейтмент — пояснительная записка. Из него можно будет узнать оценку регулятором экономики, рисков и перспектив монетарной политики.

Из текущих инструментов монетарной политики отметим программу, схожую с «QE наоборот». Портфель ценных бумаг, приобретенный в рамках программ выкупа активов APP и PEPP, снижается предсказуемым образом. ЕЦБ больше не реинвестирует полученные от истекших бумаг средства.

Детали будут представлены в ходе пресс-конференции Кристин Лагард, начало в 16:45 МСК. В сентябре глава ЕЦБ отметила, что риски для экономики еврозоны в последнее время стали более сбалансированными. По ее словам, сохраняются неопределенные прогнозы по инфляции, что связано с изменчивой ситуацией в международной торговле.

В деталях

Общая ситуация

Экономика еврозоны формально близка к стагнации. В целом это не выглядит аномальным по историческим меркам. Регион стал более устойчивым к изменениям. Все еще актуальны риски, связанные с внешней торговлей. Во II квартале ВВП региона вырос на 0,1% квартал к кварталу. В сентябре регулятор повысил оценку роста ВВП еврозоны на этот год с 0,9% до 1,2%. Ожидания на следующий год пересмотрены с 1,1% до 1%, на 2026 г. остались без изменений — на уровне 1,3%.

Инфляция

Это ключевой параметр, на который ориентируется ЕЦБ. Целевой ориентир регулятора — 2% годовых. Не забываем про инфляционные ожидания. По итогам предыдущего заседания ЕЦБ сообщил, что динамика уровня соответствует среднесрочной цели регулятора в 2%. Нужно убедиться в стабилизации показателя в районе этой отметки.

Согласно пояснительной записке, понижательный риск для инфляции — укрепление евро, повышательный — увеличение государственных расходов, связанных с инфраструктурой и обороной. В сентябре динамика цен потребителей усилилась с 2,1% до 2,2% годовых.

Рынок труда

Уровень безработицы в еврозоне находится в диапазоне 6,2–6,4% не менее года. Ранее наблюдался нисходящий тренд. Смены тенденции в полной мере исключать нельзя. В августе показатель составил 6,3%. Согласно прогнозу ЕЦБ, в ближайшие два года возможны аналогичные значения. Самый высокий уровень безработицы среди крупных стран региона — в Испании (10,3%), самый низкий — в Германии (3,9%). Для сравнения: в ЕС были зафиксированы 5,9%.

Что ждать инвесторам

Заявления ЕЦБ могут повлиять на финансовые активы — прежде всего, валютные пары и индексы. На Мосбирже торгуются фьючерсы, которые позволяют заработать на движениях европейских активов с плечом.

Такую возможность могут дать неожиданные заявления руководства ЕЦБ. Цикл снижения процентных ставок в еврозоне может быть близок к завершению. В фокусе — оценка центробанком инфляции и рисков для экономики.

Ниже обозначим локальный прогноз по паре EUR/USD и немецкому индексу DAX. Более важным событием при этом будет заседание ФРС, которое пройдет 28–29 октября.

Базовый сценарий: рост DAX. В таком случае первая цель по индексу — 25 300 п., по паре EUR/USD — к $1,19. Котировки на понедельник, 27 октября, — 24 271 п. и $1,16 соответственно.

DAX — расчетный фьючерс без покупки активов в Германии. Торгуется на Мосбирже и позволяет отыграть движения одноименного индекса. Ближайшие контракты — DXZ5 (декабрь).

