Пара EUR/USD: время шортить

Евро начал просадку против доллара. За месяц произошло падение на 1,2%, возможна новая волна снижения. Предлагаем продать пару EUR/USD.

Сделать вывод помогли дневной и 2-часовой графики пары.

Торговая идея: продажа пары EUR/USD с целью $1,13. Потенциал снижения от уровня среды, 22 октября — $1,159 — 2,5%. Сделку с плечом можно реализовать при помощи фьючерсов, обращающихся на Мосбирже. Декабрьский контракт — ED-12.25.

В пользу продажи: технический анализ (локальные данные), ожидания относительно заседаний ФРС и ЕЦБ. Плановые мероприятия центробанков пройдут на следующей неделе — 28–29 и 30 октября соответственно. Согласно оценке сегмента деривативов, ключевая ставка ФРС может быть снижена стандартным шагом 0,25 п.п. Базовые процентные ставки ЕЦБ могут остаться без изменений.

Как показали «минутки» сентябрьского заседания Федрезерва, большинство участников Комитета по операциям на открытом рынке считает, что регулятор, возможно, должен снизить процентные ставки до конца года. Это связано с ухудшением ситуации на рынке труда и снижением рисков инфляции. Первый фактор сейчас более важен. На небольшое снижение инфляционных ожиданий в США указывает сегмент 5-летних гособлигаций.

В стейтменте по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ отметили, что динамика уровня цен в еврозоне находится примерно в районе таргета регулятора (2%). Оценка прогноза по инфляции в целом осталась прежней. По словам Кристин Лагард, риски для экономики еврозоны в последнее время стали более сбалансированными.

Риски для прогноза: shutdown, статистика по американскому рынку труда. В США никак не могут согласовать бюджет на новый финансовый год. В связи с этим с 1 октября произошла частичная приостановка фондирования госструктур. Основной макроэкономический эффект шатдауна — искажение статистических данных. В августе Nonfarm Payrolls выросли на очень скромные 22 тыс. Показатель крайне низкий с мая. Данные за сентябрь так и не опубликованы.

