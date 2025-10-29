Цена нефти и газа. Продолжаем падение в черном золоте

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне -1,81%. Цены продолжают падать с локальными отскоками из-за сохраняющихся опасений переизбытка нефти.

Текущий минимум — на отметке 63,43. Цена достигла второй цели падения 63,47. Триггер для продолжения падения — слом отметки 63,43. В этом случае котировки могут достигнуть зоны 63,1–62,9.

Долгосрочная картина: Сформировалось дно на отметке 60,07. Цели коррекции к волне роста: 1) 64,26 2) 63,47 3) 62,95. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 64,33.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Согласно отчету американского института нефти (API), запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе. Запасы нефти упали на 4,02 млн баррелей, запасы бензина сократились на 6,35 млн баррелей.

• В среду МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Встреча «придаст новый импульс развитию американо-китайских отношений», а Пекин нацелен на конструктивный диалог и достижение «положительных результатов». Соглашение могло бы приостановить высокие тарифы США на китайские товары, а также ослабить жесткий контроль за экспортом редкоземельных элементов из Китая.

• Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту цен на нефть, но эффект будет ограниченным из-за избытка производственных мощностей, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

• По информации Reuters, санкции вынудили крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановить закупки российской нефти в краткосрочной перспективе. Индийские НПЗ не размещали новых заказов на закупки российской нефти с момента введения санкций, ожидая ясности от правительства и поставщиков, сообщили источники Reuters.

• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на +12% г/г, до 89,75 млн баррелей за прошлую неделю.

• Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.

• Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в этом году. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с — соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу. Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит в среднем 43,1 млн б/с. Мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным международного энергетического агентства (IEA), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением ставок ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: во вторник фьючерс ушел на экспирацию. Текущий форвардный контакт США – NGZ. Текущий форвардный контакт РФ — NGX.

Локальный минимум форварда 3,806. Если цена сломает 3,806, то дорога откроется к следующим целям падения: 1) 3,781 2) 3,747–3,736. Ждем проторговку для оценки среднесрочных целей движения.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFX5.

